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Спецоперация, 3 декабря: ВС России освободили Новодаровку и Романовку - РИА Новости, 03.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987176824.html
Спецоперация, 3 декабря: ВС России освободили Новодаровку и Романовку
Спецоперация, 3 декабря: ВС России освободили Новодаровку и Романовку - РИА Новости, 03.12.2024
Спецоперация, 3 декабря: ВС России освободили Новодаровку и Романовку
Российские войска взяли под контроль населенные пункты Новодаровка в Запорожской области и Романовка в ДНР, ВСУ потеряли на курском направлении более 300... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:03
2024-12-03T19:03
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
владимир путин
джо байден
джейк салливан
южный военный округ
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Новодаровка в Запорожской области и Романовка в ДНР, ВСУ потеряли на курском направлении более 300 военнослужащих за сутки, ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской, Брянской и Ростовской областями. ВС РФ взяли под контроль Новодаровку и РомановкуРоссийская армия взяла под контроль населенные пункты Новодаровка в Запорожской области и Романовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ВСУ потеряли за сутки около 1640 военнослужащих на всех направлениях. ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах. ВСУ потеряли на курском направлении более 300 военныхПо данным Минобороны РФ, потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 300 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, из них две Bradley производства США, 17 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия и шесть минометов. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 37655 военнослужащих, 228 танков. ПВО сбила 3 БПЛА над регионами РоссииСредства ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. Около 07:00 мск еще один БПЛА был сбит над Брянской областью. Около 09:30 мск украинский дрон был уничтожен над Ростовской областью. Путин пообщался с военными, которые проходят реабилитацию после раненияПрезидент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне спецоперации. Общение состоялось на площадке АО "ЦИТО" (Центр инновационных технологий в ортопедии), где производятся протезы, в том числе для раненых бойцов СВО. На площадке центра военнослужащие также проходят реабилитацию после протезирования. Глава государства осмотрел в АО "ЦИТО" производство протезов верхних и нижних конечностей. Кроме того, президенту показали примерочные, где осуществляется "подгонка" протезов по размерам для пациентов, а также процесс обучения бойцов в использовании новых протезов. АО "ЦИТО" занимается выпуском широкого ассортимента индивидуальных технических средств реабилитации, в том числе высокотехнологичных протезов и ортопедических аппаратов на нижние и верхние конечности. При изготовлении протезно-ортопедических изделий предприятие использует комплектующие собственного производства, это позволяет обеспечить независимость от зарубежных поставок. ВС РФ с помощью БПЛА создали "буферную зону" в Запорожской области в 30 километровВооруженные силы России с помощью БПЛА создали "буферную зону" в Запорожской области в 30 километров, рассказал РИА Новости разведчик-пулеметчик отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным "Шахтер". По его словам, это позволяет качественно срывать ротации, ВСУ больше не могут на тяжелой технике пересекать эту черту. "Шахтер" добавил, что украинские военные вынуждены производить логистические операции с использованием легковых машин, но при попытках выезжать на грузовиках "Казак" они сразу же уничтожаются. Также он отметил высокую эффективность БПЛА самолетного типа и их высокую стойкость к средствам радиоэлектронной борьбы противника. США при Байдене предоставили Украине военную помощь на более чем 62 миллиарда долларовОбщий объем американской военной помощи Украине за время работы администрации президента США Джо Байдена превысил 62 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции показатель достиг 61,4 миллиарда долларов, подсчитали в Пентагоне. Ранее в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом 725 миллионов долларов, куда также вошла очередная партия противопехотных мин. США до середины января поставят ВСУ сотни тысяч снарядов для артиллерии и тысячи ракетСША до середины января обещают поставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие критичные вооружения, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Салливан указал, что, помимо оказания военной помощи, президент США распорядился усилить Украину за счет "серии дополнительных шагов", среди которых анонсировал предстоящие антироссийские санкции и уже выданное разрешение на удары дальнобойными американскими ракетами вглубь территории РФ.
https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987021362.html
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россия, сша, украина, владимир путин, джо байден, джейк салливан, южный военный округ, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Джо Байден, Джейк Салливан, Южный военный округ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США

Спецоперация, 3 декабря: ВС России освободили Новодаровку и Романовку

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Новодаровка в Запорожской области и Романовка в ДНР, ВСУ потеряли на курском направлении более 300 военнослужащих за сутки, ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской, Брянской и Ростовской областями.

ВС РФ взяли под контроль Новодаровку и Романовку

Российская армия взяла под контроль населенные пункты Новодаровка в Запорожской области и Романовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ВСУ потеряли за сутки около 1640 военнослужащих на всех направлениях. ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.12.2024
Вчера, 15:30

ВСУ потеряли на курском направлении более 300 военных

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 300 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, из них две Bradley производства США, 17 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия и шесть минометов. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 37655 военнослужащих, 228 танков.

ПВО сбила 3 БПЛА над регионами России

Средства ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. Около 07:00 мск еще один БПЛА был сбит над Брянской областью. Около 09:30 мск украинский дрон был уничтожен над Ростовской областью.
Уничтоженный танк ВСУ в посадке - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
"Сюда пригнали лучших". С кем столкнулись российские морпехи под Курском
29 ноября, 08:00

Путин пообщался с военными, которые проходят реабилитацию после ранения

Президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне спецоперации.
Общение состоялось на площадке АО "ЦИТО" (Центр инновационных технологий в ортопедии), где производятся протезы, в том числе для раненых бойцов СВО. На площадке центра военнослужащие также проходят реабилитацию после протезирования.
Глава государства осмотрел в АО "ЦИТО" производство протезов верхних и нижних конечностей. Кроме того, президенту показали примерочные, где осуществляется "подгонка" протезов по размерам для пациентов, а также процесс обучения бойцов в использовании новых протезов.
Президент Владимир Путин посетил ЦИТО им. Приорова и НПЦ МСР им. Швецовой - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Участники СВО делают Россию по-настоящему мощной страной, заявил Путин
Вчера, 17:33
АО "ЦИТО" занимается выпуском широкого ассортимента индивидуальных технических средств реабилитации, в том числе высокотехнологичных протезов и ортопедических аппаратов на нижние и верхние конечности. При изготовлении протезно-ортопедических изделий предприятие использует комплектующие собственного производства, это позволяет обеспечить независимость от зарубежных поставок.

ВС РФ с помощью БПЛА создали "буферную зону" в Запорожской области в 30 километров

Вооруженные силы России с помощью БПЛА создали "буферную зону" в Запорожской области в 30 километров, рассказал РИА Новости разведчик-пулеметчик отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным "Шахтер".
По его словам, это позволяет качественно срывать ротации, ВСУ больше не могут на тяжелой технике пересекать эту черту.
Боевая работа расчета 2С7М Малка ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
"Теперь без вариантов". Сырский задумал новый кровавый план
30 ноября, 08:00
"Шахтер" добавил, что украинские военные вынуждены производить логистические операции с использованием легковых машин, но при попытках выезжать на грузовиках "Казак" они сразу же уничтожаются. Также он отметил высокую эффективность БПЛА самолетного типа и их высокую стойкость к средствам радиоэлектронной борьбы противника.

США при Байдене предоставили Украине военную помощь на более чем 62 миллиарда долларов

Общий объем американской военной помощи Украине за время работы администрации президента США Джо Байдена превысил 62 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции показатель достиг 61,4 миллиарда долларов, подсчитали в Пентагоне.
Ранее в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом 725 миллионов долларов, куда также вошла очередная партия противопехотных мин.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
США ответили на сообщения о поставках Киеву ядерного оружия
28 ноября, 11:48

США до середины января поставят ВСУ сотни тысяч снарядов для артиллерии и тысячи ракет

США до середины января обещают поставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие критичные вооружения, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан указал, что, помимо оказания военной помощи, президент США распорядился усилить Украину за счет "серии дополнительных шагов", среди которых анонсировал предстоящие антироссийские санкции и уже выданное разрешение на удары дальнобойными американскими ракетами вглубь территории РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДжо БайденДжейк СалливанЮжный военный округВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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