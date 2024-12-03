https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987004844.html

Российский штурмовик рассказал о часовой дуэли с противником

Российский штурмовик рассказал о часовой дуэли с противником - РИА Новости, 03.12.2024

Российский штурмовик рассказал о часовой дуэли с противником

Штурмовик 15-й бригады группировки войск "Центр" Ансар Ильясов рассказал РИА Новости, как при зачистке украинских окопов уговаривал военного ВСУ сдаться и... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T06:51

2024-12-03T06:51

2024-12-03T07:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

сво

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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Штурмовик 15-й бригады группировки войск "Центр" Ансар Ильясов рассказал РИА Новости, как при зачистке украинских окопов уговаривал военного ВСУ сдаться и сохранить себе жизнь, по сути рискуя собственной. По словам военнослужащего, перед населенным пунктом Петровка в ДНР противник находился на хорошо укрепленных позициях в лесополосе. Траншеи противника были заложены крышей. "Когда уже непосредственно запрыгнули в эту "кишку" (сеть окопов, траншея), был у нас контакт с противником. У них там хорошо была сооружена крыша – и все остальное. Темно там – вот так с противником мы перекинулись гранатами. Потом заобщались, нашли контакт с ним, разговаривал", - пояснил военнослужащий агентству. Штурмовик рассказал о том, что он в течение часа уговаривал противника сдаться в плен и тем самым сохранить себе жизнь. Так же в качестве варианта Ильясов предлагал украинскому военному отойти с занимаемых позиций к своим, однако противник ответил отказом. "В течение часа мы с ним перекидывались, обстреливались, потому что было темно, непонятно, когда зайти. С ним потом разговорились, пытался его отговорить, (сделать так - ред.) чтоб он сдавался в плен, почему-то он боялся сдаться в плен, не хотел, потом пришлось его ликвидировать", - рассказал РИА Новости штурмовик.

https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987001924.html

https://ria.ru/20241127/vsu-1986105778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, сво