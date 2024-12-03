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Российский штурмовик рассказал о часовой дуэли с противником - РИА Новости, 03.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:51 03.12.2024 (обновлено: 07:32 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987004844.html
Российский штурмовик рассказал о часовой дуэли с противником
Российский штурмовик рассказал о часовой дуэли с противником - РИА Новости, 03.12.2024
Российский штурмовик рассказал о часовой дуэли с противником
Штурмовик 15-й бригады группировки войск "Центр" Ансар Ильясов рассказал РИА Новости, как при зачистке украинских окопов уговаривал военного ВСУ сдаться и... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T06:51
2024-12-03T07:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
сво
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Штурмовик 15-й бригады группировки войск "Центр" Ансар Ильясов рассказал РИА Новости, как при зачистке украинских окопов уговаривал военного ВСУ сдаться и сохранить себе жизнь, по сути рискуя собственной. По словам военнослужащего, перед населенным пунктом Петровка в ДНР противник находился на хорошо укрепленных позициях в лесополосе. Траншеи противника были заложены крышей. "Когда уже непосредственно запрыгнули в эту "кишку" (сеть окопов, траншея), был у нас контакт с противником. У них там хорошо была сооружена крыша – и все остальное. Темно там – вот так с противником мы перекинулись гранатами. Потом заобщались, нашли контакт с ним, разговаривал", - пояснил военнослужащий агентству. Штурмовик рассказал о том, что он в течение часа уговаривал противника сдаться в плен и тем самым сохранить себе жизнь. Так же в качестве варианта Ильясов предлагал украинскому военному отойти с занимаемых позиций к своим, однако противник ответил отказом. "В течение часа мы с ним перекидывались, обстреливались, потому что было темно, непонятно, когда зайти. С ним потом разговорились, пытался его отговорить, (сделать так - ред.) чтоб он сдавался в плен, почему-то он боялся сдаться в плен, не хотел, потом пришлось его ликвидировать", - рассказал РИА Новости штурмовик.
https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987001924.html
https://ria.ru/20241127/vsu-1986105778.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, сво
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, СВО
Российский штурмовик рассказал о часовой дуэли с противником

Штурмовик Ильясов рассказал, как уговаривал военного ВСУ сдаться

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкШтурмовики на бронетранспортёре БТР-82А
Штурмовики на бронетранспортёре БТР-82А - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Штурмовики на бронетранспортёре БТР-82А . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Штурмовик 15-й бригады группировки войск "Центр" Ансар Ильясов рассказал РИА Новости, как при зачистке украинских окопов уговаривал военного ВСУ сдаться и сохранить себе жизнь, по сути рискуя собственной.
По словам военнослужащего, перед населенным пунктом Петровка в ДНР противник находился на хорошо укрепленных позициях в лесополосе. Траншеи противника были заложены крышей.
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"Когда уже непосредственно запрыгнули в эту "кишку" (сеть окопов, траншея), был у нас контакт с противником. У них там хорошо была сооружена крыша – и все остальное. Темно там – вот так с противником мы перекинулись гранатами. Потом заобщались, нашли контакт с ним, разговаривал", - пояснил военнослужащий агентству.
Штурмовик рассказал о том, что он в течение часа уговаривал противника сдаться в плен и тем самым сохранить себе жизнь. Так же в качестве варианта Ильясов предлагал украинскому военному отойти с занимаемых позиций к своим, однако противник ответил отказом.
"В течение часа мы с ним перекидывались, обстреливались, потому что было темно, непонятно, когда зайти. С ним потом разговорились, пытался его отговорить, (сделать так - ред.) чтоб он сдавался в плен, почему-то он боялся сдаться в плен, не хотел, потом пришлось его ликвидировать", - рассказал РИА Новости штурмовик.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьСВО
 
 
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