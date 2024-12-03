https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987000696.html

Экипаж танка Т-72Б3 группы "Центр" помог штурмовикам прорвать оборону ВСУ

Экипаж танка Т-72Б3 группы "Центр" помог штурмовикам прорвать оборону ВСУ - РИА Новости, 03.12.2024

Экипаж танка Т-72Б3 группы "Центр" помог штурмовикам прорвать оборону ВСУ

Экипаж танка Т-72Б3 группировки "Центр" помог прорвать оборону ВСУ на Красноармейском направлении и с неисправной башней прикрывал огнем штурмовиков, рассказали РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T05:11

2024-12-03T05:11

2024-12-03T08:30

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

т-72б3

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3 группировки "Центр" помог прорвать оборону ВСУ на Красноармейском направлении и с неисправной башней прикрывал огнем штурмовиков, рассказали в Минобороны. "Танкисты получили боевую задачу прорвать укрепленную оборону противника и прикрыть штурмовые подразделения группировки войск. В ходе выполнения задачи танк получил множественные повреждения от вражеских FPV-дронов и артиллерийских снарядов, один из дронов-камикадзе повредил поворотный механизм башни танка", — говорится в сообщении. Тем не менее танкисты не бросили товарищей без прикрытия. Командир танка младший лейтенант Григорий Крышталь обнаруживал огневые точки, наводчик-оператор ефрейтор Алексей Клементьев давал механику-водителю сержанту Владимиру Замаруеву указания, как повернуть корпус машины, а сам подворачивал башню, насколько возможно, чтобы точнее прицелиться и выстрелить."Пришлось действовать по обстановке. Работали, как на САУшке, доворачивали вправо, ехали, стреляли и снова доворачивали, и таким путем выполнили задачу", — рассказал командир. В результате грамотных действий экипажа и точного огня удалось поразить укрепленные пулеметные позиции, точки АГС, блиндажи, а также живая сила противника, сказано в сообщении ведомства. "Откуда были очаги сопротивления, мы их все погасили", — заметил наводчик-оператор Алексей Клементьев. Действия танкистов сковали ВСУ и не позволили им вести ответный огонь. В результате штурмовики прорвали оборону и захватили опорные пункты украинских войск, отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20241011/tank-1977505119.html

https://ria.ru/20241012/minoborony-1977706409.html

https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), т-72б3