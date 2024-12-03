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Экипаж танка Т-72Б3 группы "Центр" помог штурмовикам прорвать оборону ВСУ - РИА Новости, 03.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 03.12.2024 (обновлено: 08:30 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987000696.html
Экипаж танка Т-72Б3 группы "Центр" помог штурмовикам прорвать оборону ВСУ
Экипаж танка Т-72Б3 группы "Центр" помог штурмовикам прорвать оборону ВСУ - РИА Новости, 03.12.2024
Экипаж танка Т-72Б3 группы "Центр" помог штурмовикам прорвать оборону ВСУ
Экипаж танка Т-72Б3 группировки "Центр" помог прорвать оборону ВСУ на Красноармейском направлении и с неисправной башней прикрывал огнем штурмовиков, рассказали РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T05:11
2024-12-03T08:30
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
т-72б3
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3 группировки "Центр" помог прорвать оборону ВСУ на Красноармейском направлении и с неисправной башней прикрывал огнем штурмовиков, рассказали в Минобороны. "Танкисты получили боевую задачу прорвать укрепленную оборону противника и прикрыть штурмовые подразделения группировки войск. В ходе выполнения задачи танк получил множественные повреждения от вражеских FPV-дронов и артиллерийских снарядов, один из дронов-камикадзе повредил поворотный механизм башни танка", — говорится в сообщении. Тем не менее танкисты не бросили товарищей без прикрытия. Командир танка младший лейтенант Григорий Крышталь обнаруживал огневые точки, наводчик-оператор ефрейтор Алексей Клементьев давал механику-водителю сержанту Владимиру Замаруеву указания, как повернуть корпус машины, а сам подворачивал башню, насколько возможно, чтобы точнее прицелиться и выстрелить."Пришлось действовать по обстановке. Работали, как на САУшке, доворачивали вправо, ехали, стреляли и снова доворачивали, и таким путем выполнили задачу", — рассказал командир. В результате грамотных действий экипажа и точного огня удалось поразить укрепленные пулеметные позиции, точки АГС, блиндажи, а также живая сила противника, сказано в сообщении ведомства. "Откуда были очаги сопротивления, мы их все погасили", — заметил наводчик-оператор Алексей Клементьев. Действия танкистов сковали ВСУ и не позволили им вести ответный огонь. В результате штурмовики прорвали оборону и захватили опорные пункты украинских войск, отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20241011/tank-1977505119.html
https://ria.ru/20241012/minoborony-1977706409.html
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), т-72б3
Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-72Б3, Специальная военная операция на Украине
Экипаж танка Т-72Б3 группы "Центр" помог штурмовикам прорвать оборону ВСУ

Минобороны: танк Т-72Б3 с поврежденной башней помог прорвать оборону ВСУ

© Минобороны РоссииБоевая работа экипажа танка Т-72Б3
Боевая работа экипажа танка Т-72Б3 - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Минобороны России
Боевая работа экипажа танка Т-72Б3. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3 группировки "Центр" помог прорвать оборону ВСУ на Красноармейском направлении и с неисправной башней прикрывал огнем штурмовиков, рассказали в Минобороны.
"Танкисты получили боевую задачу прорвать укрепленную оборону противника и прикрыть штурмовые подразделения группировки войск. В ходе выполнения задачи танк получил множественные повреждения от вражеских FPV-дронов и артиллерийских снарядов, один из дронов-камикадзе повредил поворотный механизм башни танка", — говорится в сообщении.
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Тем не менее танкисты не бросили товарищей без прикрытия. Командир танка младший лейтенант Григорий Крышталь обнаруживал огневые точки, наводчик-оператор ефрейтор Алексей Клементьев давал механику-водителю сержанту Владимиру Замаруеву указания, как повернуть корпус машины, а сам подворачивал башню, насколько возможно, чтобы точнее прицелиться и выстрелить.
"Пришлось действовать по обстановке. Работали, как на САУшке, доворачивали вправо, ехали, стреляли и снова доворачивали, и таким путем выполнили задачу", — рассказал командир.
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В результате грамотных действий экипажа и точного огня удалось поразить укрепленные пулеметные позиции, точки АГС, блиндажи, а также живая сила противника, сказано в сообщении ведомства.
"Откуда были очаги сопротивления, мы их все погасили", — заметил наводчик-оператор Алексей Клементьев.
Действия танкистов сковали ВСУ и не позволили им вести ответный огонь. В результате штурмовики прорвали оборону и захватили опорные пункты украинских войск, отметили в Минобороны.
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