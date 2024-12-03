https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1986996143.html

Российский военный рассказал о боях с горно-штурмовой бригадой ВСУ

Российский военный рассказал о боях с горно-штурмовой бригадой ВСУ - РИА Новости, 03.12.2024

Российский военный рассказал о боях с горно-штурмовой бригадой ВСУ

Горно-штурмовая бригада ВСУ понесла ощутимые потери на запорожском направлении, ее перевели с линии боевого соприкосновения (ЛБС) на ротацию, рассказал РИА... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T03:39

2024-12-03T03:39

2024-12-03T08:18

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

южный военный округ

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Горно-штурмовая бригада ВСУ понесла ощутимые потери на запорожском направлении, ее перевели с линии боевого соприкосновения (ЛБС) на ротацию, рассказал РИА Новости командир группы отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным "Варяг". "Самая известная, которая против нас воевала - это 128-я горно-штурмовая (бригада ВСУ), которая, к их великому горю, немножко здесь стерлась, с нашей помощью… эта бригада уже, по нашей информации, переведена на ротацию, на дополнение", — сказал собеседник агентства. Так же он добавил, что на фоне 128-й бригады ВСУ сменившие ее подразделения выглядят слабее. "Варяг" также предоставил кадры, на которых его подразделение корректирует удары артиллерии по противнику.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html

https://ria.ru/20240626/vsu-1955486721.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский военный о боях с горно-штурмовой бригадой ВСУ Горно-штурмовая бригада ВСУ понесла ощутимые потери на запорожском направлении и переведена с линии боевого соприкосновения на ротацию. Об этом РИА Новости рассказал командир группы отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным "Варяг". 2024-12-03T03:39 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, южный военный округ, безопасность