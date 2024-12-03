Рейтинг@Mail.ru
Число погибших после отравления в соццентре на Алтае выросло до семи - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:03 03.12.2024 (обновлено: 08:30 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/sotstsentr-1987008682.html
Число погибших после отравления в соццентре на Алтае выросло до семи
Число погибших после отравления в соццентре на Алтае выросло до семи - РИА Новости, 03.12.2024
Число погибших после отравления в соццентре на Алтае выросло до семи
Число погибших постояльцев частного социального центра в Алтайском крае, увеличилось до семи, еще один пострадавший скончался в больнице, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T08:03
2024-12-03T08:30
происшествия
алтайский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986373338_0:0:921:518_1920x0_80_0_0_fa55891e45e127374bd741989f3251f3.jpg
НОВОСИБИРСК, 3 дек – РИА Новости. Число погибших постояльцев частного социального центра в Алтайском крае, увеличилось до семи, еще один пострадавший скончался в больнице, сообщила РИА Новости во вторник представитель краевого Минздрава."В стационарах находится 24 человека. В горбольнице №5 (в Барнауле – ред.) продолжают лечение три тяжёлых пациента, десять - легкой, десять - средней степени тяжести. Один пациент в ночь на 3 декабря скончался. Пациент, который находится в горбольнице №1 Рубцовска, в состоянии легкой степени тяжести, необходимое лечение получает в полном объеме", - рассказала собеседница агентства.Ранее сообщалось, что в частной социальной организации было обнаружено тело постояльца с признаками отравления. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы, впоследствии скончались еще четыре человека. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), главу учреждения заключили под стражу на два месяца.В ночь на вторник число скончавшихся постояльцев соццентра выросло до шести, один человек умер в больнице.
https://ria.ru/20241129/altay-1986459536.html
алтайский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986373338_130:0:902:579_1920x0_80_0_0_a361ba2ddb495c89981b60ef9a041066.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алтайский край, россия
Происшествия, Алтайский край, Россия
Число погибших после отравления в соццентре на Алтае выросло до семи

Число погибших после отравления постояльцев соццентра на Алтае выросло до семи

© СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтактеСотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека
Сотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтакте
Сотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 3 дек – РИА Новости. Число погибших постояльцев частного социального центра в Алтайском крае, увеличилось до семи, еще один пострадавший скончался в больнице, сообщила РИА Новости во вторник представитель краевого Минздрава.
"В стационарах находится 24 человека. В горбольнице №5 (в Барнауле – ред.) продолжают лечение три тяжёлых пациента, десять - легкой, десять - средней степени тяжести. Один пациент в ночь на 3 декабря скончался. Пациент, который находится в горбольнице №1 Рубцовска, в состоянии легкой степени тяжести, необходимое лечение получает в полном объеме", - рассказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что в частной социальной организации было обнаружено тело постояльца с признаками отравления. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы, впоследствии скончались еще четыре человека. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), главу учреждения заключили под стражу на два месяца.
В ночь на вторник число скончавшихся постояльцев соццентра выросло до шести, один человек умер в больнице.
Социальный центр в Алтайском крае, где погибли от отравления три человека - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Постояльцам алтайского соццентра, находящимся на лечении, поставили диагноз
29 ноября, 14:50
 
ПроисшествияАлтайский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала