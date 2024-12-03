https://ria.ru/20241203/sotstsentr-1987008682.html

Число погибших после отравления в соццентре на Алтае выросло до семи

Число погибших после отравления в соццентре на Алтае выросло до семи - РИА Новости, 03.12.2024

Число погибших после отравления в соццентре на Алтае выросло до семи

Число погибших постояльцев частного социального центра в Алтайском крае, увеличилось до семи, еще один пострадавший скончался в больнице, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T08:03

2024-12-03T08:03

2024-12-03T08:30

происшествия

алтайский край

россия

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НОВОСИБИРСК, 3 дек – РИА Новости. Число погибших постояльцев частного социального центра в Алтайском крае, увеличилось до семи, еще один пострадавший скончался в больнице, сообщила РИА Новости во вторник представитель краевого Минздрава."В стационарах находится 24 человека. В горбольнице №5 (в Барнауле – ред.) продолжают лечение три тяжёлых пациента, десять - легкой, десять - средней степени тяжести. Один пациент в ночь на 3 декабря скончался. Пациент, который находится в горбольнице №1 Рубцовска, в состоянии легкой степени тяжести, необходимое лечение получает в полном объеме", - рассказала собеседница агентства.Ранее сообщалось, что в частной социальной организации было обнаружено тело постояльца с признаками отравления. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы, впоследствии скончались еще четыре человека. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), главу учреждения заключили под стражу на два месяца.В ночь на вторник число скончавшихся постояльцев соццентра выросло до шести, один человек умер в больнице.

https://ria.ru/20241129/altay-1986459536.html

алтайский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алтайский край, россия