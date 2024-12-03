Число погибших после отравления в соццентре на Алтае выросло до семи
Число погибших после отравления постояльцев соццентра на Алтае выросло до семи
© СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтактеСотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека
Сотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 3 дек – РИА Новости. Число погибших постояльцев частного социального центра в Алтайском крае, увеличилось до семи, еще один пострадавший скончался в больнице, сообщила РИА Новости во вторник представитель краевого Минздрава.
"В стационарах находится 24 человека. В горбольнице №5 (в Барнауле – ред.) продолжают лечение три тяжёлых пациента, десять - легкой, десять - средней степени тяжести. Один пациент в ночь на 3 декабря скончался. Пациент, который находится в горбольнице №1 Рубцовска, в состоянии легкой степени тяжести, необходимое лечение получает в полном объеме", - рассказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что в частной социальной организации было обнаружено тело постояльца с признаками отравления. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы, впоследствии скончались еще четыре человека. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), главу учреждения заключили под стражу на два месяца.
В ночь на вторник число скончавшихся постояльцев соццентра выросло до шести, один человек умер в больнице.