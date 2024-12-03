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В Самарской области возбудили дело после обрушения потолка в школе - РИА Новости, 03.12.2024
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15:20 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/sk-1987106299.html
В Самарской области возбудили дело после обрушения потолка в школе
В Самарской области возбудили дело после обрушения потолка в школе - РИА Новости, 03.12.2024
В Самарской области возбудили дело после обрушения потолка в школе
Следователи СК возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг после обрушения потолка в одной из школ в городском округе Чапаевск в Самарской области, в РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:20
2024-12-03T15:20
происшествия
чапаевск
россия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг после обрушения потолка в одной из школ в городском округе Чапаевск в Самарской области, в результате чего пострадали учащиеся, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале. По данным следствия, в одной из школ Чапаевска на учащихся упали подвесные потолочные плиты. В результате несколько детей были госпитализированы с телесными повреждениями, им оказывается необходимая медицинская помощь. Мэр Чапаевска Александр Кузнецов уточнял, что в момент обрушения потолка в помещении находились три школьницы. Визуально ран у них нет, после оказания первой помощи их направили в больницу для обследования. "Следственным отделом по городу Чапаевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). В ходе расследования будут допрошены должностные лица образовательного учреждения, а также рабочие, осуществлявшие ремонтные работы помещения, где произошло обрушение потолочных панелей", - говорится в сообщении СУСК.
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россия
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происшествия, чапаевск, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чапаевск, Россия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самарской области возбудили дело после обрушения потолка в школе

СК возбудил уголовное дело после обрушения потолка в Самарской области

© Фото : Прокуратура Самарской области/TelegramМесто происшествия, где навесной потолок упал на трех девочек в женском туалете в школе под Самарой
Место происшествия, где навесной потолок упал на трех девочек в женском туалете в школе под Самарой - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : Прокуратура Самарской области/Telegram
Место происшествия, где навесной потолок упал на трех девочек в женском туалете в школе под Самарой
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САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг после обрушения потолка в одной из школ в городском округе Чапаевск в Самарской области, в результате чего пострадали учащиеся, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале.
По данным следствия, в одной из школ Чапаевска на учащихся упали подвесные потолочные плиты. В результате несколько детей были госпитализированы с телесными повреждениями, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Мэр Чапаевска Александр Кузнецов уточнял, что в момент обрушения потолка в помещении находились три школьницы. Визуально ран у них нет, после оказания первой помощи их направили в больницу для обследования.
"Следственным отделом по городу Чапаевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). В ходе расследования будут допрошены должностные лица образовательного учреждения, а также рабочие, осуществлявшие ремонтные работы помещения, где произошло обрушение потолочных панелей", - говорится в сообщении СУСК.
Место обрушения потолка в одной из школ Москвы. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
В московской школе упала часть потолка
3 апреля, 12:42
 
ПроисшествияЧапаевскРоссияСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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