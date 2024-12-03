В Самарской области возбудили дело после обрушения потолка в школе
СК возбудил уголовное дело после обрушения потолка в Самарской области
© Фото : Прокуратура Самарской области/TelegramМесто происшествия, где навесной потолок упал на трех девочек в женском туалете в школе под Самарой
Место происшествия, где навесной потолок упал на трех девочек в женском туалете в школе под Самарой
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САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг после обрушения потолка в одной из школ в городском округе Чапаевск в Самарской области, в результате чего пострадали учащиеся, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале.
По данным следствия, в одной из школ Чапаевска на учащихся упали подвесные потолочные плиты. В результате несколько детей были госпитализированы с телесными повреждениями, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Мэр Чапаевска Александр Кузнецов уточнял, что в момент обрушения потолка в помещении находились три школьницы. Визуально ран у них нет, после оказания первой помощи их направили в больницу для обследования.
"Следственным отделом по городу Чапаевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). В ходе расследования будут допрошены должностные лица образовательного учреждения, а также рабочие, осуществлявшие ремонтные работы помещения, где произошло обрушение потолочных панелей", - говорится в сообщении СУСК.
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