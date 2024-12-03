https://ria.ru/20241203/sk-1987106299.html

В Самарской области возбудили дело после обрушения потолка в школе

В Самарской области возбудили дело после обрушения потолка в школе - РИА Новости, 03.12.2024

В Самарской области возбудили дело после обрушения потолка в школе

Следователи СК возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг после обрушения потолка в одной из школ в городском округе Чапаевск в Самарской области, в РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T15:20

2024-12-03T15:20

2024-12-03T15:20

происшествия

чапаевск

россия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг после обрушения потолка в одной из школ в городском округе Чапаевск в Самарской области, в результате чего пострадали учащиеся, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале. По данным следствия, в одной из школ Чапаевска на учащихся упали подвесные потолочные плиты. В результате несколько детей были госпитализированы с телесными повреждениями, им оказывается необходимая медицинская помощь. Мэр Чапаевска Александр Кузнецов уточнял, что в момент обрушения потолка в помещении находились три школьницы. Визуально ран у них нет, после оказания первой помощи их направили в больницу для обследования. "Следственным отделом по городу Чапаевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). В ходе расследования будут допрошены должностные лица образовательного учреждения, а также рабочие, осуществлявшие ремонтные работы помещения, где произошло обрушение потолочных панелей", - говорится в сообщении СУСК.

https://ria.ru/20240403/sk-1937554154.html

чапаевск

россия

самарская область

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происшествия, чапаевск, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)