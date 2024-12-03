https://ria.ru/20241203/siriya-1987207423.html

Террористов в Сирии поддерживают американцы, заявил Небензя

Террористов в Сирии поддерживают американцы, заявил Небензя - РИА Новости, 04.12.2024

Террористов в Сирии поддерживают американцы, заявил Небензя

Американцы и их союзники "в той или иной степени" оказывают поддержку террористам в Сирии, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-03T23:54

2024-12-03T23:54

2024-12-04T00:33

в мире

сирия

обострение ситуации в сирии — 2024

василий небензя

оон

россия

воздушно-космические силы россии

алеппо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986879768_0:184:3076:1914_1920x0_80_0_0_320a05b580eb4ca604330d37e0f41228.jpg

ООН, 4 дек – РИА Новости. Американцы и их союзники "в той или иной степени" оказывают поддержку террористам в Сирии, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя."По имеющейся информации, поддержку террористам в той или иной степени оказывают прежде всего американцы и их союзники", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН."Враг будет разбит, какую поддержку внешние силы ему ни оказывали", – добавил российский дипломат.Он отметил, что российские военные вместе со своими сирийскими коллегами с первого дня атаки отражают нападение боевиков. С начала операции было ликвидировано около 400 террористов, свыше 600 получили ранения.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.

https://ria.ru/20241203/siriya-1987181498.html

https://ria.ru/20241204/siriya-1987207596.html

сирия

россия

алеппо

хама (мухафаза)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, василий небензя, оон, россия, воздушно-космические силы россии, алеппо, хама (мухафаза)