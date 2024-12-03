https://ria.ru/20241203/siriya-1987207423.html
Террористов в Сирии поддерживают американцы, заявил Небензя
Террористов в Сирии поддерживают американцы, заявил Небензя - РИА Новости, 04.12.2024
Террористов в Сирии поддерживают американцы, заявил Небензя
Американцы и их союзники "в той или иной степени" оказывают поддержку террористам в Сирии, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-03T23:54
2024-12-03T23:54
2024-12-04T00:33
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сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
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ООН, 4 дек – РИА Новости. Американцы и их союзники "в той или иной степени" оказывают поддержку террористам в Сирии, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя."По имеющейся информации, поддержку террористам в той или иной степени оказывают прежде всего американцы и их союзники", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН."Враг будет разбит, какую поддержку внешние силы ему ни оказывали", – добавил российский дипломат.Он отметил, что российские военные вместе со своими сирийскими коллегами с первого дня атаки отражают нападение боевиков. С начала операции было ликвидировано около 400 террористов, свыше 600 получили ранения.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
https://ria.ru/20241203/siriya-1987181498.html
https://ria.ru/20241204/siriya-1987207596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, василий небензя, оон, россия, воздушно-космические силы россии, алеппо, хама (мухафаза)
В мире, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Василий Небензя, ООН, Россия, Воздушно-космические силы России, Алеппо, Хама (мухафаза)
Террористов в Сирии поддерживают американцы, заявил Небензя
Небензя: террористов в Сирии в той или иной степени поддерживают американцы