https://ria.ru/20241203/siriya-1987207247.html

Россия осудила вылазку террористов в Сирии

Россия осудила вылазку террористов в Сирии - РИА Новости, 04.12.2024

Россия осудила вылазку террористов в Сирии

РФ самым решительным образом осуждает "скоординированную" вылазку террористов "Хайат Тахрир аш-Шам"* в Сирии, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-03T23:50

2024-12-03T23:50

2024-12-04T00:09

в мире

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ООН, 4 дек – РИА Новости. РФ самым решительным образом осуждает "скоординированную" вылазку террористов "Хайат Тахрир аш-Шам"* в Сирии, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя."Со своей стороны самым решительным образом осуждаем эту скоординированную вылазку контролирующих Идлиб террористов "Хайат Тахрир аш-Шам"*, дестабилизирующую и без того напряженное положение на сирийской земле", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241203/putin-1987182372.html

https://ria.ru/20241203/siriya-1987065330.html

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