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Сирийская армия взяла под полный контроль город Хама - РИА Новости, 03.12.2024
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22:42 03.12.2024 (обновлено: 22:52 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/siriya-1987202977.html
Сирийская армия взяла под полный контроль город Хама
Сирийская армия взяла под полный контроль город Хама - РИА Новости, 03.12.2024
Сирийская армия взяла под полный контроль город Хама
Сирийские вооруженные силы полностью контролируют город Хама, сообщения о проникновении террористов в ряд городских кварталов не соответствуют действительности, РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T22:42
2024-12-03T22:52
в мире
хама (мухафаза)
обострение ситуации в сирии — 2024
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БЕЙРУТ, 3 дек - РИА Новости. Сирийские вооруженные силы полностью контролируют город Хама, сообщения о проникновении террористов в ряд городских кварталов не соответствуют действительности, идет зачистка ряда поселений в провинции, сообщается в заявлении министерства обороны САР."Сообщения, опубликованные на страницах террористических группировок в интернете, о проникновении террористов в кварталы Саваик и Мазариб города Хама не соответствуют действительности и являются частью психологической борьбы. Наши вооруженные силы находится по периметру города и на передовых направлениях с укрепленными оборонительными позициями", - говорится в заявлении.Также в коммюнике отмечается, что "ведется работа по восстановлению контроля над позициями и рядом поселений, куда ранее проникли вооруженные террористические группировки".
https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html
хама (мухафаза)
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в мире, хама (мухафаза), обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Хама (мухафаза), Обострение ситуации в Сирии — 2024
Сирийская армия взяла под полный контроль город Хама

Минобороны Сирии: армия полностью контролирует город Хама и проводит зачистку

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкТанк сирийской армии
Танк сирийской армии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Танк сирийской армии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 3 дек - РИА Новости. Сирийские вооруженные силы полностью контролируют город Хама, сообщения о проникновении террористов в ряд городских кварталов не соответствуют действительности, идет зачистка ряда поселений в провинции, сообщается в заявлении министерства обороны САР.
"Сообщения, опубликованные на страницах террористических группировок в интернете, о проникновении террористов в кварталы Саваик и Мазариб города Хама не соответствуют действительности и являются частью психологической борьбы. Наши вооруженные силы находится по периметру города и на передовых направлениях с укрепленными оборонительными позициями", - говорится в заявлении.
Также в коммюнике отмечается, что "ведется работа по восстановлению контроля над позициями и рядом поселений, куда ранее проникли вооруженные террористические группировки".
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