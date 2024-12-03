https://ria.ru/20241203/siriya-1987166300.html

Источник: США атаковали линию соприкосновения сирийской армии и курдов

Источник: США атаковали линию соприкосновения сирийской армии и курдов - РИА Новости, 03.12.2024

Источник: США атаковали линию соприкосновения сирийской армии и курдов

Военная авиация США нанесла удары по линии боевого соприкосновения между сирийской армией и формированиями "Сирийских демократических сил" (SDF) в провинции... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T18:38

2024-12-03T18:38

2024-12-03T18:38

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обострение ситуации в сирии — 2024

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ДАМАСК, 3 дек — РИА Новости. Военная авиация США нанесла удары по линии боевого соприкосновения между сирийской армией и формированиями "Сирийских демократических сил" (SDF) в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник. Ранее во вторник сирийское государственное агентство САНА передавало, что сирийские войска отразили атаку курдских формирований, подконтрольных SDF, в провинции Дейр-эз-Зор. Позже министерство обороны Сирии сообщило о десятках погибших и раненых в рядах курдских формирований на севере провинций Дейр-эз-Зора и Хама. "Американская авиация вмешалась и нанесла несколько ударов по линии боевого соприкосновения между сирийской армией и SDF во время столкновений, которые вспыхнули между сторонами сегодня (во вторник - ред.) днем ​​на направлении Табия-Джазира после затишья, которое продолжалось более трёх часов", - сообщил источник. По словам собеседника агентства, в результате столкновений и авиаударов карта боевых действий не претерпела изменений. Он добавил, что начавшаяся на рассвете атака SDF была осуществлена ​​по трем направлениям путем интенсивного минометного и пулеметного обстрела, отметив применение курдскими формированиями инженерной техники для устранения установленных в 2017 году земельных заграждений. Формирования SDF, чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных до недавних пор контролировали большую часть сирийских провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасеке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

https://ria.ru/20241203/siriya-1986993419.html

https://ria.ru/20241203/oon-1987090354.html

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в мире, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, сша, сирийские демократические силы, обострение ситуации в сирии — 2024