Источник: США атаковали линию соприкосновения сирийской армии и курдов
Авиация США атаковала линию соприкосновения сирийской армии и формирований SDF
Истребитель ВВС США. Архивное фото
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ДАМАСК, 3 дек — РИА Новости. Военная авиация США нанесла удары по линии боевого соприкосновения между сирийской армией и формированиями "Сирийских демократических сил" (SDF) в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник.
Ранее во вторник сирийское государственное агентство САНА передавало, что сирийские войска отразили атаку курдских формирований, подконтрольных SDF, в провинции Дейр-эз-Зор. Позже министерство обороны Сирии сообщило о десятках погибших и раненых в рядах курдских формирований на севере провинций Дейр-эз-Зора и Хама.
"Американская авиация вмешалась и нанесла несколько ударов по линии боевого соприкосновения между сирийской армией и SDF во время столкновений, которые вспыхнули между сторонами сегодня (во вторник - ред.) днем на направлении Табия-Джазира после затишья, которое продолжалось более трёх часов", - сообщил источник.
По словам собеседника агентства, в результате столкновений и авиаударов карта боевых действий не претерпела изменений. Он добавил, что начавшаяся на рассвете атака SDF была осуществлена по трем направлениям путем интенсивного минометного и пулеметного обстрела, отметив применение курдскими формированиями инженерной техники для устранения установленных в 2017 году земельных заграждений.
Формирования SDF, чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных до недавних пор контролировали большую часть сирийских провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасеке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.