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Самолеты ВВС Сирии уничтожили РСЗО боевиков на трассе "Алеппо-Дамаск"
Самолеты ВВС Сирии уничтожили РСЗО боевиков на трассе "Алеппо-Дамаск" - РИА Новости, 03.12.2024
Самолеты ВВС Сирии уничтожили РСЗО боевиков на трассе "Алеппо-Дамаск"
Самолеты ВВС Сирии нанесли удар по артпозиции боевиков и уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) и группу боевиков экстремистской группировки "Хайят РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:36
2024-12-03T15:36
2024-12-03T15:36
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АЛЕППО, 3 дек - РИА Новости. Самолеты ВВС Сирии нанесли удар по артпозиции боевиков и уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) и группу боевиков экстремистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) на трассе М-5 "Алеппо-Дамаск" в районе населенного пункта Хан-Шейхун, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах страны, в распоряжении агентства также оказалось видео ударов сирийской авиации. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241203/siriya-1987056265.html
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Уничтожение ВВС Сирии реактивной системы залпового огня и боевиков на трассе "Алеппо-Дамаск"
Самолеты ВВС Сирии уничтожили реактивную систему залпового огня и группу боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) на трассе "Алеппо-Дамаск", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах страны. Кадры ударов оказались в распоряжении агентства.
2024-12-03T15:36
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в мире, сирия, россия, алеппо, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Россия, Алеппо, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Самолеты ВВС Сирии уничтожили РСЗО боевиков на трассе "Алеппо-Дамаск"
ВВС Сирии уничтожили РСЗО и группу боевиков на трассе М-5 "Алеппо-Дамаск"