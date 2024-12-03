https://ria.ru/20241203/siriya-1987056265.html
ВВС Сирии уничтожили пункт управления боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"*
ВВС Сирии уничтожили пункт управления боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"* - РИА Новости, 03.12.2024
ВВС Сирии уничтожили пункт управления боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"*
Самолеты ВВС Сирии уничтожили пункт управления боевиков запрещенной в России террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* в районе населенного пункта... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T11:50
2024-12-03T11:50
2024-12-03T11:50
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АЛЕППО, 3 дек - РИА Новости. Самолеты ВВС Сирии уничтожили пункт управления боевиков запрещенной в России террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* в районе населенного пункта Хан-Шейхун, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах страны. В распоряжении РИА Новости также оказалось видео ударов сирийской авиации. Ранее в понедельник Минобороны арабской республики сообщали, что самолеты сирийских ВВС при поддержке российских ВКС нанесли удары по скоплениям террористов на окраинах населенного пункта Эс-Сафира к юго-востоку от Алеппо. Согласно заявлению, в результате ударов ликвидированы и были ранены десятки боевиков, уничтожены несколько единиц принадлежавшей им военной техники. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений. * Запрещенная в России террористическая организация.
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Уничтожение самолетами ВВС Сирии пункта управления боевиков в районе Хан-Шейхуна
Самолеты ВВС Сирии уничтожили пункт управления боевиков запрещенной в России террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" в районе населенного пункта Хан-Шейхун, сообщили РИА Новости в силовых структурах страны. Видео ударов сирийской авиации оказалось в распоряжении агентства.
2024-12-03T11:50
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в мире, алеппо, сирия, россия, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Алеппо, Сирия, Россия, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
ВВС Сирии уничтожили пункт управления боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"*
Сирийские ВВС уничтожили пункт управления террористов в районе Хан-Шейхуна