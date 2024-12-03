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Сирийские и российские самолеты атаковали террористов в Идлибе и Хаме - РИА Новости, 03.12.2024
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10:41 03.12.2024 (обновлено: 17:14 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/siriya-1987031192.html
Сирийские и российские самолеты атаковали террористов в Идлибе и Хаме
Сирийские и российские самолеты атаковали террористов в Идлибе и Хаме - РИА Новости, 03.12.2024
Сирийские и российские самолеты атаковали террористов в Идлибе и Хаме
Сирийская авиация при поддержке российских ВКС нанесла удары по отрядам террористов в провинциях Идлиб и Хама, заявило сирийское Минобороны. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T10:41
2024-12-03T17:14
обострение ситуации в сирии — 2024
воздушно-космические силы россии
идлиб (мухафаза)
в мире
хама (мухафаза)
сирия
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БЕЙРУТ, 3 дек — РИА Новости. Сирийская авиация при поддержке российских ВКС нанесла удары по отрядам террористов в провинциях Идлиб и Хама, заявило сирийское Минобороны."Сирийские и российские боевые самолеты нанесли совместные удары на юге провинции Идлиб и на севере провинции Хама. Среди террористов десятки убитых и раненых. Уничтожена и техника боевиков", — сообщили в военном ведомстве.В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Боевикам удалось полностью захватить второй по величине город Сирии впервые с начала кризиса в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть населенного пункта, но сирийская армия выбила ее оттуда при поддержке ВКС.Сирийская армия ответила на нападение, в результате боевики понесли потери в живой силе и технике. Первого декабря их продвижение в Хаме удалось остановить и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые захваченные поселения.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра" — запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html
https://ria.ru/20241203/siriya-1986993419.html
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Кадры из провинции Хама, где ВС Сирии проводят операцию против "террористических организаций"
ВС Сирии проводит операцию по противодействию "террористическим организациям" в провинции Хама - Минобороны
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обострение ситуации в сирии — 2024, воздушно-космические силы россии, идлиб (мухафаза), в мире, хама (мухафаза), сирия
Обострение ситуации в Сирии — 2024, Воздушно-космические силы России, Идлиб (мухафаза), В мире, Хама (мухафаза), Сирия
Сирийские и российские самолеты атаковали террористов в Идлибе и Хаме

Сирийская авиация и ВКС России уничтожили десятки боевиков в Идлибе и Хаме

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет сирийских ВВС
Самолет сирийских ВВС - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет сирийских ВВС. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 3 дек — РИА Новости. Сирийская авиация при поддержке российских ВКС нанесла удары по отрядам террористов в провинциях Идлиб и Хама, заявило сирийское Минобороны.
"Сирийские и российские боевые самолеты нанесли совместные удары на юге провинции Идлиб и на севере провинции Хама. Среди террористов десятки убитых и раненых. Уничтожена и техника боевиков", — сообщили в военном ведомстве.
Боевики террористической организации Хайят Тахрир аш-Шам* - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
"Все указывает на них". Кто стоит за обострением в Сирии
30 ноября, 08:00
В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Боевикам удалось полностью захватить второй по величине город Сирии впервые с начала кризиса в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть населенного пункта, но сирийская армия выбила ее оттуда при поддержке ВКС.
Сирийская армия ответила на нападение, в результате боевики понесли потери в живой силе и технике. Первого декабря их продвижение в Хаме удалось остановить и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые захваченные поселения.
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра" — запрещенная в России террористическая организация.
Военнослужащие сирийской армии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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