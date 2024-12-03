https://ria.ru/20241203/siriya-1987031192.html

Сирийские и российские самолеты атаковали террористов в Идлибе и Хаме

Сирийские и российские самолеты атаковали террористов в Идлибе и Хаме - РИА Новости, 03.12.2024

Сирийские и российские самолеты атаковали террористов в Идлибе и Хаме

Сирийская авиация при поддержке российских ВКС нанесла удары по отрядам террористов в провинциях Идлиб и Хама, заявило сирийское Минобороны. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T10:41

2024-12-03T10:41

2024-12-03T17:14

обострение ситуации в сирии — 2024

воздушно-космические силы россии

идлиб (мухафаза)

в мире

хама (мухафаза)

сирия

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БЕЙРУТ, 3 дек — РИА Новости. Сирийская авиация при поддержке российских ВКС нанесла удары по отрядам террористов в провинциях Идлиб и Хама, заявило сирийское Минобороны."Сирийские и российские боевые самолеты нанесли совместные удары на юге провинции Идлиб и на севере провинции Хама. Среди террористов десятки убитых и раненых. Уничтожена и техника боевиков", — сообщили в военном ведомстве.В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Боевикам удалось полностью захватить второй по величине город Сирии впервые с начала кризиса в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть населенного пункта, но сирийская армия выбила ее оттуда при поддержке ВКС.Сирийская армия ответила на нападение, в результате боевики понесли потери в живой силе и технике. Первого декабря их продвижение в Хаме удалось остановить и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые захваченные поселения.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра" — запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html

https://ria.ru/20241203/siriya-1986993419.html

идлиб (мухафаза)

хама (мухафаза)

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Кадры из провинции Хама, где ВС Сирии проводят операцию против "террористических организаций" ВС Сирии проводит операцию по противодействию "террористическим организациям" в провинции Хама - Минобороны 2024-12-03T10:41 true PT2M17S

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обострение ситуации в сирии — 2024, воздушно-космические силы россии, идлиб (мухафаза), в мире, хама (мухафаза), сирия