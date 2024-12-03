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Сирийская армия отразила атаки курдских формирований в Дейр-эз-Зоре - РИА Новости, 03.12.2024
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10:17 03.12.2024 (обновлено: 10:47 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/siriya-1987028045.html
Сирийская армия отразила атаки курдских формирований в Дейр-эз-Зоре
Сирийская армия отразила атаки курдских формирований в Дейр-эз-Зоре - РИА Новости, 03.12.2024
Сирийская армия отразила атаки курдских формирований в Дейр-эз-Зоре
Сирийские войска при поддержки союзников отразили атаки курдских формирований, подконтрольных "Сирийским демократическим силам" (СДС), в провинции Дейр-эз-Зор,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T10:17
2024-12-03T10:47
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БЕЙРУТ, 3 дек — РИА Новости. Сирийские войска при поддержки союзников отразили атаки курдских формирований, подконтрольных "Сирийским демократическим силам" (СДС), в провинции Дейр-эз-Зор, передает государственное агентство САНА."Подразделения сирийской армии и союзных сил отразили атаки террористов так называемого Военного совета Дейр-эз-Зора", входящего в состав СДС на севере провинции Дейр-эз-Зор", — говорится в публикации.В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Боевикам удалось полностью захватить второй по величине город Сирии впервые с начала кризиса в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть населенного пункта, но сирийская армия выбила ее оттуда при поддержке ВКС.Сирийская армия ответила на нападение, в результате боевики понесли потери в живой силе и технике. Первого декабря их продвижение в Хаме удалось остановить и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые захваченные поселения.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра" — запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241203/siriya-1986993419.html
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в мире, дейр-эз-зор (мухафаза), обострение ситуации в сирии — 2024, сирия
В мире, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия
Сирийская армия отразила атаки курдских формирований в Дейр-эз-Зоре

Сирийская армия с союзниками отразила атаки курдских формирований в Дейр-эз-Зоре

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Сирийской Арабской армии
Военнослужащие Сирийской Арабской армии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие Сирийской Арабской армии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 3 дек — РИА Новости. Сирийские войска при поддержки союзников отразили атаки курдских формирований, подконтрольных "Сирийским демократическим силам" (СДС), в провинции Дейр-эз-Зор, передает государственное агентство САНА.
"Подразделения сирийской армии и союзных сил отразили атаки террористов так называемого Военного совета Дейр-эз-Зора", входящего в состав СДС на севере провинции Дейр-эз-Зор", — говорится в публикации.
Военнослужащие сирийской армии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
США связывались с Россией по ситуации в Сирии, заявили в Пентагоне
Вчера, 02:43
В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Боевикам удалось полностью захватить второй по величине город Сирии впервые с начала кризиса в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть населенного пункта, но сирийская армия выбила ее оттуда при поддержке ВКС.
Сирийская армия ответила на нападение, в результате боевики понесли потери в живой силе и технике. Первого декабря их продвижение в Хаме удалось остановить и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые захваченные поселения.
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра" — запрещенная в России террористическая организация.
Боевики террористической организации Хайят Тахрир аш-Шам* - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
"Все указывает на них". Кто стоит за обострением в Сирии
30 ноября, 08:00
 
В миреДейр-эз-Зор (мухафаза)Обострение ситуации в Сирии — 2024Сирия
 
 
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