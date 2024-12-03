https://ria.ru/20241203/siriya-1987028045.html

Сирийская армия отразила атаки курдских формирований в Дейр-эз-Зоре

Сирийская армия отразила атаки курдских формирований в Дейр-эз-Зоре - РИА Новости, 03.12.2024

Сирийская армия отразила атаки курдских формирований в Дейр-эз-Зоре

Сирийские войска при поддержки союзников отразили атаки курдских формирований, подконтрольных "Сирийским демократическим силам" (СДС), в провинции Дейр-эз-Зор,... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T10:17

2024-12-03T10:17

2024-12-03T10:47

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БЕЙРУТ, 3 дек — РИА Новости. Сирийские войска при поддержки союзников отразили атаки курдских формирований, подконтрольных "Сирийским демократическим силам" (СДС), в провинции Дейр-эз-Зор, передает государственное агентство САНА."Подразделения сирийской армии и союзных сил отразили атаки террористов так называемого Военного совета Дейр-эз-Зора", входящего в состав СДС на севере провинции Дейр-эз-Зор", — говорится в публикации.В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Боевикам удалось полностью захватить второй по величине город Сирии впервые с начала кризиса в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть населенного пункта, но сирийская армия выбила ее оттуда при поддержке ВКС.Сирийская армия ответила на нападение, в результате боевики понесли потери в живой силе и технике. Первого декабря их продвижение в Хаме удалось остановить и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив некоторые захваченные поселения.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра" — запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241203/siriya-1986993419.html

https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html

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Ольга Фомченкова

в мире, дейр-эз-зор (мухафаза), обострение ситуации в сирии — 2024, сирия