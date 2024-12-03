https://ria.ru/20241203/siriya-1986993419.html

США связывались с Россией по ситуации в Сирии, заявили в Пентагоне

США связывались с Россией по ситуации в Сирии, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 03.12.2024

США связывались с Россией по ситуации в Сирии, заявили в Пентагоне

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что США связались с Россией на фоне эскалации в Сирии для поддержки канала... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T02:43

2024-12-03T02:43

2024-12-03T03:07

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что США связались с Россией на фоне эскалации в Сирии для поддержки канала коммуникаций. "Командующий Совместной объединенной оперативной группы (под руководством США - ред.) использовал горячую линию, которая имеется у нас Россией, чтобы убедиться, что мы сохраняем открытые линии коммуникации", — сообщил он журналистам на брифинге. Райдер добавил, что американские военнослужащие действуют в "относительной близости" от мест событий в Сирии, чем и объясняется необходимость связи с Россией для предотвращения потенциальных "ошибок в расчетах". "Мы продолжим связываться со странами в регионе, продолжая следить за развитием ситуации", — указал он. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240924/voennye-1974341705.html

https://ria.ru/20241202/siriya-1986979305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, алеппо, сша, патрик райдер, воздушно-космические силы россии, сирия, пентагон