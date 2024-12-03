https://ria.ru/20241203/simonyan-1987205955.html

Оператор RT получил ожог глаза во время работы на протестах в Тбилиси

Оператор RT получил ожог глаза во время работы на протестах в Тбилиси - РИА Новости, 03.12.2024

Оператор RT получил ожог глаза во время работы на протестах в Тбилиси

Оператор RT получил химический ожог глаза во время работы на протестах в Тбилиси, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T23:27

2024-12-03T23:27

2024-12-03T23:55

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протесты в грузии — 2024

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Оператор RT получил химический ожог глаза во время работы на протестах в Тбилиси, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале."Наш оператор получил химический ожог глаза в столкновениях, спровоцированных толпой, во время работы в Тбилиси", — написала она.Во вторник вечером в грузинской столице начался очередной митинг оппозиции. Впоследствии спецназу удалось оттеснить манифестантов с улицы, где расположено здание парламента республики. Сейчас противостояние происходит на проспекте Руставели: протестующие используют пиротехнику против силовиков, а те отвечают слезоточивым газом. Что происходит в ГрузииОчередная серия протестов оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о переносе начала переговоров по вступлению Грузии в ЕС до 2028 года.Митингующие забрасывали здание высшего законодательного органа камнями, бутылками, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Полиция несколько раз разгоняла их с применением водометов и слезоточивого газа, но каждый вечер активисты собираются на новую акцию.По данным МВД Грузии, за несколько дней полицейские задержали более 200 участников беспорядков, пострадали около 110 силовиков.Манифестации продолжаются в Грузии больше месяца, они начались после парламентских выборов 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.

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Протестующие и спецназ: очередная акция в Тбилиси Новая акция протеста оппозиции проходит у парламента Грузии в Тбилиси, силовики уже стянуты к зданию, передает корреспондент РИА Новости. На боковых улицах у парламента стоят сотрудники полиции, на внешнюю стену у здания, куда протестующие в предыдущие дни забирались или куда метали петарды, уже поднялись бойцы спецназа. Рядом с местом проведения акции уже сосредоточена используемая для разгона протестующих полицейская спецтехника, включая водомёты. 2024-12-03T23:27 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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