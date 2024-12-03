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Оператор RT получил ожог глаза во время работы на протестах в Тбилиси - РИА Новости, 03.12.2024
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23:27 03.12.2024 (обновлено: 23:55 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/simonyan-1987205955.html
Оператор RT получил ожог глаза во время работы на протестах в Тбилиси
Оператор RT получил ожог глаза во время работы на протестах в Тбилиси - РИА Новости, 03.12.2024
Оператор RT получил ожог глаза во время работы на протестах в Тбилиси
Оператор RT получил химический ожог глаза во время работы на протестах в Тбилиси, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T23:27
2024-12-03T23:55
в мире
тбилиси
грузия
маргарита симоньян
парламентские выборы в грузии — 2024
протесты в грузии — 2024
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986928388_0:76:1150:723_1920x0_80_0_0_5044e9439386db4e6ecc2f7d72048f04.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Оператор RT получил химический ожог глаза во время работы на протестах в Тбилиси, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале."Наш оператор получил химический ожог глаза в столкновениях, спровоцированных толпой, во время работы в Тбилиси", — написала она.Во вторник вечером в грузинской столице начался очередной митинг оппозиции. Впоследствии спецназу удалось оттеснить манифестантов с улицы, где расположено здание парламента республики. Сейчас противостояние происходит на проспекте Руставели: протестующие используют пиротехнику против силовиков, а те отвечают слезоточивым газом. Что происходит в ГрузииОчередная серия протестов оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о переносе начала переговоров по вступлению Грузии в ЕС до 2028 года.Митингующие забрасывали здание высшего законодательного органа камнями, бутылками, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Полиция несколько раз разгоняла их с применением водометов и слезоточивого газа, но каждый вечер активисты собираются на новую акцию.По данным МВД Грузии, за несколько дней полицейские задержали более 200 участников беспорядков, пострадали около 110 силовиков.Манифестации продолжаются в Грузии больше месяца, они начались после парламентских выборов 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.
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Протестующие и спецназ: очередная акция в Тбилиси
Новая акция протеста оппозиции проходит у парламента Грузии в Тбилиси, силовики уже стянуты к зданию, передает корреспондент РИА Новости. На боковых улицах у парламента стоят сотрудники полиции, на внешнюю стену у здания, куда протестующие в предыдущие дни забирались или куда метали петарды, уже поднялись бойцы спецназа. Рядом с местом проведения акции уже сосредоточена используемая для разгона протестующих полицейская спецтехника, включая водомёты.
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в мире, тбилиси, грузия, маргарита симоньян, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Тбилиси, Грузия, Маргарита Симоньян, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
Оператор RT получил ожог глаза во время работы на протестах в Тбилиси

Симоньян: оператор RT получил ожог глаза во время работы на протестах в Тбилиси

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции в Тбилиси
Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Оператор RT получил химический ожог глаза во время работы на протестах в Тбилиси, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.
"Наш оператор получил химический ожог глаза в столкновениях, спровоцированных толпой, во время работы в Тбилиси", — написала она.
Во вторник вечером в грузинской столице начался очередной митинг оппозиции. Впоследствии спецназу удалось оттеснить манифестантов с улицы, где расположено здание парламента республики. Сейчас противостояние происходит на проспекте Руставели: протестующие используют пиротехнику против силовиков, а те отвечают слезоточивым газом.

Что происходит в Грузии

Очередная серия протестов оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о переносе начала переговоров по вступлению Грузии в ЕС до 2028 года.
Как прошла акция протеста оппозиции в Тбилиси
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Двадцать шестого октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Однако оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Двадцать шестого октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Однако оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Двадцать восьмого ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Полиция разогнала сторонников оппозиции с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Двадцать восьмого ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Полиция разогнала сторонников оппозиции с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На фото: мужчина с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

На фото: мужчина с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе. МВД Грузии сообщало, что в ходе протестов у парламента за несколько дней пострадали более 110 правоохранителей, были задержаны более 200 человек.

Продолжение акции протеста оппозиции в Тбилиси

Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе. МВД Грузии сообщало, что в ходе протестов у парламента за несколько дней пострадали более 110 правоохранителей, были задержаны более 200 человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, в том числе водометы.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, в том числе водометы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживает митинг и призывает к манифестациям.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживает митинг и призывает к манифестациям.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.

Продолжение акции протеста оппозиции в Тбилиси

В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Сегодня пресс-служба грузинского МВД сообщила, что за прошедшую ночь еще 34 участника протеста были задержаны у здания парламента в центре Тбилиси.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Сегодня пресс-служба грузинского МВД сообщила, что за прошедшую ночь еще 34 участника протеста были задержаны у здания парламента в центре Тбилиси.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 10

Двадцать шестого октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Однако оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 10

Двадцать восьмого ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Полиция разогнала сторонников оппозиции с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 10

В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 10

На фото: мужчина с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 10

Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе. МВД Грузии сообщало, что в ходе протестов у парламента за несколько дней пострадали более 110 правоохранителей, были задержаны более 200 человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 10

Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, в том числе водометы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 10

Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживает митинг и призывает к манифестациям.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 10

В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 10

Сегодня пресс-служба грузинского МВД сообщила, что за прошедшую ночь еще 34 участника протеста были задержаны у здания парламента в центре Тбилиси.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
9 из 10

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 10
Митингующие забрасывали здание высшего законодательного органа камнями, бутылками, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Полиция несколько раз разгоняла их с применением водометов и слезоточивого газа, но каждый вечер активисты собираются на новую акцию.
По данным МВД Грузии, за несколько дней полицейские задержали более 200 участников беспорядков, пострадали около 110 силовиков.
Манифестации продолжаются в Грузии больше месяца, они начались после парламентских выборов 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Америка дала Грузии бесценный урок демократии
Вчера, 08:00
 
В миреТбилисиГрузияМаргарита СимоньянПарламентские выборы в Грузии — 2024Протесты в Грузии — 2024Саломе ЗурабишвилиИраклий КобахидзеЕвросоюз
 
 
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