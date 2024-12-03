В Москве гражданина Италии оштрафовали за дискредитацию армии
Суд в Москве оштрафовал гражданина Италии за дискредитацию армии
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Столичный суд оштрафовал гражданина Италии Эрманно Риццо за дискредитацию вооруженных сил России, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Риццо Э. совершил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации…имел при себе и демонстрировал средства наглядной агитации - радужный флаг с изображением белого голубя с цветком и надписью "Pace" (перевод с итальянского: мир)…который относится к интернациональному движению за мир, распространяемому в Европе",- сказано в материалах.
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Согласно документам, своими действиями гражданин Италии привлек внимание неограниченного круга лиц. А содержание наглядной агитации, по мнению суда, выражает негативное отношение к ВС РФ и "фактически является аналогичным по содержанию с информацией, имеющейся в общедоступной сети Интернет и социальных сетях, транслирующих негативное отношение к военной операции ВС РФ", уточняется в них.
В судебном заседании мужчина вину не признал и пояснил, что его супруга является гражданкой РФ и у него дома имеются разные флаги, с одним из которых он решил погулять и сфотографироваться.
Сумма назначенного штрафа в документах не уточняется. По части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации) грозит штраф до 50 тысяч рублей.
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