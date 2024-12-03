https://ria.ru/20241203/shtraf-1986996934.html

В Москве гражданина Италии оштрафовали за дискредитацию армии

В Москве гражданина Италии оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 03.12.2024

В Москве гражданина Италии оштрафовали за дискредитацию армии

Столичный суд оштрафовал гражданина Италии Эрманно Риццо за дискредитацию вооруженных сил России, указано в официальных судебных документах, имеющихся в... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T03:59

2024-12-03T03:59

2024-12-03T04:10

москва

италия

происшествия

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Столичный суд оштрафовал гражданина Италии Эрманно Риццо за дискредитацию вооруженных сил России, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Риццо Э. совершил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации…имел при себе и демонстрировал средства наглядной агитации - радужный флаг с изображением белого голубя с цветком и надписью "Pace" (перевод с итальянского: мир)…который относится к интернациональному движению за мир, распространяемому в Европе",- сказано в материалах.Согласно документам, своими действиями гражданин Италии привлек внимание неограниченного круга лиц. А содержание наглядной агитации, по мнению суда, выражает негативное отношение к ВС РФ и "фактически является аналогичным по содержанию с информацией, имеющейся в общедоступной сети Интернет и социальных сетях, транслирующих негативное отношение к военной операции ВС РФ", уточняется в них.В судебном заседании мужчина вину не признал и пояснил, что его супруга является гражданкой РФ и у него дома имеются разные флаги, с одним из которых он решил погулять и сфотографироваться.Сумма назначенного штрафа в документах не уточняется. По части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации) грозит штраф до 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20241122/poperechnyy-1985150234.html

https://ria.ru/20241114/inoagent-1983701967.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, италия, происшествия, вооруженные силы рф, россия