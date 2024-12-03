https://ria.ru/20241203/sholts-1987060871.html
Песков не стал комментировать послание Шольца Путину
Песков не стал комментировать послание Шольца Путину - РИА Новости, 03.12.2024
Песков не стал комментировать послание Шольца Путину
Вряд ли стоит комментировать "послание" канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину о продолжении поддержки Украины со стороны Запада,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:07
2024-12-03T12:07
2024-12-03T12:11
дмитрий песков
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владимир путин
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олаф шольц
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Вряд ли стоит комментировать "послание" канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину о продолжении поддержки Украины со стороны Запада, такие заявления делаются ежедневно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, здесь вряд ли стоит что-то комментировать, потому что эти заявления делаются ежедневно представителями разных европейских государств", - сказал Песков журналистам.Ранее Шольц в своем аккаунте в соцсети X опубликовал послание президенту России Владимиру Путину, в котором указал, что поддержка Украины не ослабнет.
https://ria.ru/20241203/putin-1987060590.html
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Дмитрий Песков, Политика, Россия, Украина, Владимир Путин, Германия, Олаф Шольц
Песков не стал комментировать послание Шольца Путину
Песков заявил, что послание Шольца вряд ли стоит комментировать