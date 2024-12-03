https://ria.ru/20241203/sholts-1987060871.html

Песков не стал комментировать послание Шольца Путину

Песков не стал комментировать послание Шольца Путину - РИА Новости, 03.12.2024

Песков не стал комментировать послание Шольца Путину

Вряд ли стоит комментировать "послание" канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину о продолжении поддержки Украины со стороны Запада,... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:07

2024-12-03T12:07

2024-12-03T12:11

дмитрий песков

политика

россия

украина

владимир путин

германия

олаф шольц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972031044_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1680fbf378565d52b27b379faeb2aa5.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Вряд ли стоит комментировать "послание" канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину о продолжении поддержки Украины со стороны Запада, такие заявления делаются ежедневно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, здесь вряд ли стоит что-то комментировать, потому что эти заявления делаются ежедневно представителями разных европейских государств", - сказал Песков журналистам.Ранее Шольц в своем аккаунте в соцсети X опубликовал послание президенту России Владимиру Путину, в котором указал, что поддержка Украины не ослабнет.

https://ria.ru/20241203/putin-1987060590.html

россия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, политика, россия, украина, владимир путин, германия, олаф шольц