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Песков не стал комментировать послание Шольца Путину - РИА Новости, 03.12.2024
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12:07 03.12.2024 (обновлено: 12:11 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/sholts-1987060871.html
Песков не стал комментировать послание Шольца Путину
Песков не стал комментировать послание Шольца Путину - РИА Новости, 03.12.2024
Песков не стал комментировать послание Шольца Путину
Вряд ли стоит комментировать "послание" канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину о продолжении поддержки Украины со стороны Запада,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:07
2024-12-03T12:11
дмитрий песков
политика
россия
украина
владимир путин
германия
олаф шольц
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Вряд ли стоит комментировать "послание" канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину о продолжении поддержки Украины со стороны Запада, такие заявления делаются ежедневно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, здесь вряд ли стоит что-то комментировать, потому что эти заявления делаются ежедневно представителями разных европейских государств", - сказал Песков журналистам.Ранее Шольц в своем аккаунте в соцсети X опубликовал послание президенту России Владимиру Путину, в котором указал, что поддержка Украины не ослабнет.
https://ria.ru/20241203/putin-1987060590.html
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дмитрий песков, политика, россия, украина, владимир путин, германия, олаф шольц
Дмитрий Песков, Политика, Россия, Украина, Владимир Путин, Германия, Олаф Шольц
Песков не стал комментировать послание Шольца Путину

Песков заявил, что послание Шольца вряд ли стоит комментировать

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Вряд ли стоит комментировать "послание" канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину о продолжении поддержки Украины со стороны Запада, такие заявления делаются ежедневно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, здесь вряд ли стоит что-то комментировать, потому что эти заявления делаются ежедневно представителями разных европейских государств", - сказал Песков журналистам.
Ранее Шольц в своем аккаунте в соцсети X опубликовал послание президенту России Владимиру Путину, в котором указал, что поддержка Украины не ослабнет.
Олаф Шольц в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
"Сомнительный пассаж". В Госдуме оценили послание Шольца Путину
Вчера, 12:05
 
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