Мини-Taurus?! У Шольца в Киеве заметили в руках необычную вещь
Внезапно прибывший в Киев Шольц сошел с поезда с необычным чемоданом в руках
© AP Photo / Efrem LukatskyКанцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Киев с огромным металлическим чемоданом, на который сразу обратили внимание и в ФРГ, и на Украине. Многие гадали в соцсетях, что за багаж прихватил с собой немецкий гость: деньги, оружие, мини-версию Taurus, пишет Spiegel.
"Вместо привычной кожаной сумки Олаф Шольц теперь едет на Украину с громоздким чемоданом", — говорится в публикации.
Отмечается, что во время совместной конференции с Владимиром Зеленским украинская журналистка поинтересовалась насчет необычного багажа гостя. Немецкий канцлер кратко ответил, что в чемодане находятся вещи, которые обычно берут в дорогу — белье, дорожные принадлежности.
Во время визита в Киев Шольц анонсировал пакет помощи Украине на 650 миллионов евро, в состав которой входит преимущественно обещанное оружие.
В августе немецкие СМИ сообщали, что ФРГ вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера. Позднее Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе.
15 ноября по инициативе Берлина состоялся первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор президента России Владимира Путина и Олафа Шольца. Обсуждались Украина, проблема на Ближнем Востоке, двусторонние отношения. Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.
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