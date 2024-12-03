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Все коррекционные школы Ростовской области обновили по нацпроекту - РИА Новости, 03.12.2024
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Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
14:06 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/shkoly-1987089560.html
Все коррекционные школы Ростовской области обновили по нацпроекту
Все коррекционные школы Ростовской области обновили по нацпроекту - РИА Новости, 03.12.2024
Все коррекционные школы Ростовской области обновили по нацпроекту
Все коррекционные школы Ростовской области обновили по национальному проекту "Образование", сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:06
2024-12-03T14:06
ростовская область
ростовская область
игорь гуськов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Все коррекционные школы Ростовской области обновили по национальному проекту "Образование", сообщает правительство региона. Отмечается, что в Ростовской области благодаря национальному проекту "Образование" появляются новые возможности для образования детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. "С 2019 года за счет федеральных средств и средств областного бюджета обновлена инфраструктура и материально-техническое оснащение 29 коррекционных школ (100%), в которых обучаются более 4,5 тысячи детей", - говорится в сообщении. Так, было закуплено новое коррекционное, учебное, спортивное оборудование, современная многофункциональная мебель, проведен ремонт помещений. На эти цели всего из федерального бюджета выделено около 140 миллионов рублей, из областного бюджета - более 150 миллионов рублей. Важным для коррекционного образования являются трудовое обучение и предпрофессиональная подготовка обучающихся. В ходе проекта открыты современные учебные агрокомплексы, значительно обновлены мастерские по профилям "Швейное дело", "Строительное дело", "Столярное дело". Введены новые профили трудового и профессионального обучения: "Обувное дело", "Поварское дело", "Гончарное дело", "Картонажно-переплетное дело", "Массажное дело", "Фото- видеостудия", - оборудованы современные медиапространства. Работают кабинеты дополнительного образования (фотостудии, декоративно-прикладного искусства, мультипликации) и коррекционно-развивающей работы (кабинеты логопедов, дефектологов, психологов, залы лечебной физкультуры). "Несомненно, эти меры в комплексе расширяют возможности воспитанников коррекционных школ, содействует их трудоустройству и социокультурной адаптации", - приводятся в сообщении слова первого замубернатора Ростовской области Игоря Гуськова. Всего в Ростовской области обучаются более 31 тысячи детей и подростков с ОВЗ и инвалидностью.
https://ria.ru/20241202/taganrog-1986920202.html
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ростовская область, игорь гуськов
Ростовская область , Ростовская область, Игорь Гуськов
Все коррекционные школы Ростовской области обновили по нацпроекту

Все коррекционные школы Ростовской области обновлены нацпроекту "Образование"

© РИА Новости / Александр Поготов | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Александр Поготов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Все коррекционные школы Ростовской области обновили по национальному проекту "Образование", сообщает правительство региона.
Отмечается, что в Ростовской области благодаря национальному проекту "Образование" появляются новые возможности для образования детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
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"С 2019 года за счет федеральных средств и средств областного бюджета обновлена инфраструктура и материально-техническое оснащение 29 коррекционных школ (100%), в которых обучаются более 4,5 тысячи детей", - говорится в сообщении.
Так, было закуплено новое коррекционное, учебное, спортивное оборудование, современная многофункциональная мебель, проведен ремонт помещений. На эти цели всего из федерального бюджета выделено около 140 миллионов рублей, из областного бюджета - более 150 миллионов рублей.
Важным для коррекционного образования являются трудовое обучение и предпрофессиональная подготовка обучающихся. В ходе проекта открыты современные учебные агрокомплексы, значительно обновлены мастерские по профилям "Швейное дело", "Строительное дело", "Столярное дело". Введены новые профили трудового и профессионального обучения: "Обувное дело", "Поварское дело", "Гончарное дело", "Картонажно-переплетное дело", "Массажное дело", "Фото- видеостудия", - оборудованы современные медиапространства.
Работают кабинеты дополнительного образования (фотостудии, декоративно-прикладного искусства, мультипликации) и коррекционно-развивающей работы (кабинеты логопедов, дефектологов, психологов, залы лечебной физкультуры).
"Несомненно, эти меры в комплексе расширяют возможности воспитанников коррекционных школ, содействует их трудоустройству и социокультурной адаптации", - приводятся в сообщении слова первого замубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
Всего в Ростовской области обучаются более 31 тысячи детей и подростков с ОВЗ и инвалидностью.
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