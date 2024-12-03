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Николаев открыл в Чувашии финал детского Кубка России по шахматам - РИА Новости, 03.12.2024
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20:32 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/shakhmaty-1987191070.html
Николаев открыл в Чувашии финал детского Кубка России по шахматам
Николаев открыл в Чувашии финал детского Кубка России по шахматам - РИА Новости, 03.12.2024
Николаев открыл в Чувашии финал детского Кубка России по шахматам
В Республике Чувашия впервые проходит финал Кубка России по шахматам среди детей, соревнования открыл глава региона Олег Николаев, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T20:32
2024-12-03T20:32
россия
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
шахматы
дети
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Республике Чувашия впервые проходит финал Кубка России по шахматам среди детей, соревнования открыл глава региона Олег Николаев, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "Сегодня впервые мы принимаем финал этапов Кубка России среди детей по шахматам. 64 сильнейших спортсмена из 63 регионов страны приехали в Чувашскую Республику. За это право боролось более 11 тысяч детей, в том числе на этапе в городе Чебоксары. И наш Ярослав Славутин, победитель двух этапов детского Кубка России - этапа в Нижнем Новгороде в марте и домашнего этапа в августе, - в их числе вступает в борьбу и будет отстаивать имя Чувашской Республики", - приводит пресс-служба слова Николаева. Он поблагодарил Минспорт России и Федерацию шахмат России за оказанное доверие. Победители среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет направятся для участия в первенстве мира 2025 года или в первенстве континента 2025 года. Финальный этап Всероссийских соревнований на Кубок России 2024 года пройдет с 3 по 11 декабря в Ледовом дворце "Чебоксары-Арена". "Этот вид спорта давно интересен жителям республики. Тому подтверждение - известные имена, которые прославили наш край в шахматном мире. В Чувашии более 7 тысяч человек так или иначе занимаются шахматами. Это происходит благодаря проекту "Шахматы в школу", в рамках которого более 80 школ активно используют шахматы для развития детишек. Есть школы шахмат Сергея Корякина, Анатолия Карпова", - заявил глава республики, отметив, что как результат, в последние годы Чебоксары стали местом приведения больших шахматных турниров. В пресс-службе напомнили, что намерения о проведении Всероссийских соревнований на Кубок России 2024 года были закреплены в апреле 2024 года на Международной выставке-форуме "Россия" в соглашении между Федерацией шахмат России и Минспортом Чувашии.
https://ria.ru/20241203/yurkonsultatsii-1987190060.html
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чебоксары
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россия, чебоксары, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), шахматы, дети
Россия, Чебоксары, Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик), Шахматы, Дети
Николаев открыл в Чувашии финал детского Кубка России по шахматам

Глава Чувашии Николаев открыл финал детского Кубка России по шахматам

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Чувашской Республики Олег Николаев
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Республике Чувашия впервые проходит финал Кубка России по шахматам среди детей, соревнования открыл глава региона Олег Николаев, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Сегодня впервые мы принимаем финал этапов Кубка России среди детей по шахматам. 64 сильнейших спортсмена из 63 регионов страны приехали в Чувашскую Республику. За это право боролось более 11 тысяч детей, в том числе на этапе в городе Чебоксары. И наш Ярослав Славутин, победитель двух этапов детского Кубка России - этапа в Нижнем Новгороде в марте и домашнего этапа в августе, - в их числе вступает в борьбу и будет отстаивать имя Чувашской Республики", - приводит пресс-служба слова Николаева.
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Он поблагодарил Минспорт России и Федерацию шахмат России за оказанное доверие.
Победители среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет направятся для участия в первенстве мира 2025 года или в первенстве континента 2025 года.
Финальный этап Всероссийских соревнований на Кубок России 2024 года пройдет с 3 по 11 декабря в Ледовом дворце "Чебоксары-Арена".
"Этот вид спорта давно интересен жителям республики. Тому подтверждение - известные имена, которые прославили наш край в шахматном мире. В Чувашии более 7 тысяч человек так или иначе занимаются шахматами. Это происходит благодаря проекту "Шахматы в школу", в рамках которого более 80 школ активно используют шахматы для развития детишек. Есть школы шахмат Сергея Корякина, Анатолия Карпова", - заявил глава республики, отметив, что как результат, в последние годы Чебоксары стали местом приведения больших шахматных турниров.
В пресс-службе напомнили, что намерения о проведении Всероссийских соревнований на Кубок России 2024 года были закреплены в апреле 2024 года на Международной выставке-форуме "Россия" в соглашении между Федерацией шахмат России и Минспортом Чувашии.
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