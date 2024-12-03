https://ria.ru/20241203/sg-1987133826.html

Военно-техническое взаимодействие укрепляет братские отношения РБ и РФ

Военно-техническое взаимодействие укрепляет братские отношения РБ и РФ - РИА Новости, 03.12.2024

Военно-техническое взаимодействие укрепляет братские отношения РБ и РФ

Создание договорно-правовой базы в области военно-технического взаимодействия стран Союзного государства станет еще одним этапом в укреплении братских... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:56

2024-12-03T16:56

2024-12-03T16:56

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

москва

минск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_0f58761772155756dbe94ace24d124a5.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Создание договорно-правовой базы в области военно-технического взаимодействия стран Союзного государства станет еще одним этапом в укреплении братских российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и сотрудничества в сфере безопасности, сообщил во время видеомоста Москва – Минск председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по безопасности и обороне Геннадий Лепешко. "В 2023 году начата реализация трех союзных программ в сфере обороны. Одна из них касается укрепления пограничной безопасности, а две другие – совершенствования инфраструктуры России и Беларуси по обеспечению региональной группировки войск. Совместные действия соединения воинских частей, входящие в состав этой группировки, отрабатывают во время учений: это способы и формы обороны двух государств. Наиболее значимыми являются стратегические учения "Запад", которые проводятся на территории Республики Беларусь, и "Щит Союза" – на территории России. Кроме того, в ходе совместной коллегии в октябре нынешнего года главами министерств обороны двух стран было согласовано проведение еще одного учения: "Запад-2025" на территории Беларуси", - рассказал Лепешко. По его словам, всего подписано более 160 договоров о проведении совместных мероприятий в военной сфере. Все они, уточнил спикер, носят исключительно оборонительный характер. Напомним, видеомост, прошедший во вторник на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня", был посвящен 25-летию подписания договора о создании Союзного государства.

https://ria.ru/20241203/kravchenko-1987123888.html

россия

москва

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, минск