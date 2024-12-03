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Военно-техническое взаимодействие укрепляет братские отношения РБ и РФ - РИА Новости, 03.12.2024
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
16:56 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/sg-1987133826.html
Военно-техническое взаимодействие укрепляет братские отношения РБ и РФ
Военно-техническое взаимодействие укрепляет братские отношения РБ и РФ - РИА Новости, 03.12.2024
Военно-техническое взаимодействие укрепляет братские отношения РБ и РФ
Создание договорно-правовой базы в области военно-технического взаимодействия стран Союзного государства станет еще одним этапом в укреплении братских... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:56
2024-12-03T16:56
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
москва
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Создание договорно-правовой базы в области военно-технического взаимодействия стран Союзного государства станет еще одним этапом в укреплении братских российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и сотрудничества в сфере безопасности, сообщил во время видеомоста Москва – Минск председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по безопасности и обороне Геннадий Лепешко. "В 2023 году начата реализация трех союзных программ в сфере обороны. Одна из них касается укрепления пограничной безопасности, а две другие – совершенствования инфраструктуры России и Беларуси по обеспечению региональной группировки войск. Совместные действия соединения воинских частей, входящие в состав этой группировки, отрабатывают во время учений: это способы и формы обороны двух государств. Наиболее значимыми являются стратегические учения "Запад", которые проводятся на территории Республики Беларусь, и "Щит Союза" – на территории России. Кроме того, в ходе совместной коллегии в октябре нынешнего года главами министерств обороны двух стран было согласовано проведение еще одного учения: "Запад-2025" на территории Беларуси", - рассказал Лепешко. По его словам, всего подписано более 160 договоров о проведении совместных мероприятий в военной сфере. Все они, уточнил спикер, носят исключительно оборонительный характер. Напомним, видеомост, прошедший во вторник на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня", был посвящен 25-летию подписания договора о создании Союзного государства.
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россия, москва, минск
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Москва, Минск
Военно-техническое взаимодействие укрепляет братские отношения РБ и РФ

Лепешко: сотрудничество СГ в военно-технической области поможет укрепить союз

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Создание договорно-правовой базы в области военно-технического взаимодействия стран Союзного государства станет еще одним этапом в укреплении братских российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и сотрудничества в сфере безопасности, сообщил во время видеомоста Москва – Минск председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по безопасности и обороне Геннадий Лепешко.
"В 2023 году начата реализация трех союзных программ в сфере обороны. Одна из них касается укрепления пограничной безопасности, а две другие – совершенствования инфраструктуры России и Беларуси по обеспечению региональной группировки войск. Совместные действия соединения воинских частей, входящие в состав этой группировки, отрабатывают во время учений: это способы и формы обороны двух государств. Наиболее значимыми являются стратегические учения "Запад", которые проводятся на территории Республики Беларусь, и "Щит Союза" – на территории России. Кроме того, в ходе совместной коллегии в октябре нынешнего года главами министерств обороны двух стран было согласовано проведение еще одного учения: "Запад-2025" на территории Беларуси", - рассказал Лепешко.
По его словам, всего подписано более 160 договоров о проведении совместных мероприятий в военной сфере. Все они, уточнил спикер, носят исключительно оборонительный характер.
Напомним, видеомост, прошедший во вторник на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня", был посвящен 25-летию подписания договора о создании Союзного государства.
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