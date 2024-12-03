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Первое искусственное человеческое сердце может появиться в 2025 году - РИА Новости, 03.12.2024
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Наука
 
19:46 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/serdtse-1987181123.html
Первое искусственное человеческое сердце может появиться в 2025 году
Первое искусственное человеческое сердце может появиться в 2025 году - РИА Новости, 03.12.2024
Первое искусственное человеческое сердце может появиться в 2025 году
Первое искусственное человеческое сердце появится в 2025 году, это поможет смягчить глобальный дефицит донорских органов, а впоследствии приведет к продлению... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:46
2024-12-03T19:46
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Первое искусственное человеческое сердце появится в 2025 году, это поможет смягчить глобальный дефицит донорских органов, а впоследствии приведет к продлению человеческой жизни путем замены неисправных органов на изготовленные на заказ, говорится в "шокирующих прогнозах" Saxo Bank. Saxo Bank ежегодно публикует "шокирующие предсказания" на следующий год. В основном они касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, которые, однако, могут оказать мощное влияние на ситуацию в мире. "В 2025 году исследователи совершат беспрецедентный научный прорыв и успешно напечатают полностью функциональное человеческое сердце, используя передовую технологию 3D-биопечати", - прогнозирует банк. После печати сердце будет помещено в специализированный биореактор, который имитирует физиологические условия человеческого тела. После того, как сердце "дозреет", его пересадят свинье для тестирования. Такая технология по созданию искусственных сердец, адаптированных под ДНК отдельных пациентов, смягчит глобальный дефицит донорских органов, ждут эксперты. "Этот прорыв прокладывает путь к продлению человеческой жизни путем замены неисправных органов на изготовленные на заказ. Кроме того, оно открывает возможности для инноваций в биопечати других сложных органов, революционизируя регенеративную медицину и персонализированное здравоохранение", - пишут аналитики.
https://ria.ru/20241125/nauka-1985210997.html
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saxo bank, в мире, здоровье
Saxo Bank, Наука, В мире, Здоровье
Первое искусственное человеческое сердце может появиться в 2025 году

Saxo Bank: первое искусственное человеческое сердце появится в 2025 году

© Depositphotos.com / DarioStudiosИскусственное сердце
Искусственное сердце - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Depositphotos.com / DarioStudios
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Первое искусственное человеческое сердце появится в 2025 году, это поможет смягчить глобальный дефицит донорских органов, а впоследствии приведет к продлению человеческой жизни путем замены неисправных органов на изготовленные на заказ, говорится в "шокирующих прогнозах" Saxo Bank.
Saxo Bank ежегодно публикует "шокирующие предсказания" на следующий год. В основном они касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, которые, однако, могут оказать мощное влияние на ситуацию в мире.
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"В 2025 году исследователи совершат беспрецедентный научный прорыв и успешно напечатают полностью функциональное человеческое сердце, используя передовую технологию 3D-биопечати", - прогнозирует банк.
После печати сердце будет помещено в специализированный биореактор, который имитирует физиологические условия человеческого тела. После того, как сердце "дозреет", его пересадят свинье для тестирования.
Такая технология по созданию искусственных сердец, адаптированных под ДНК отдельных пациентов, смягчит глобальный дефицит донорских органов, ждут эксперты.
"Этот прорыв прокладывает путь к продлению человеческой жизни путем замены неисправных органов на изготовленные на заказ. Кроме того, оно открывает возможности для инноваций в биопечати других сложных органов, революционизируя регенеративную медицину и персонализированное здравоохранение", - пишут аналитики.
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