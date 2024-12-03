https://ria.ru/20241203/serdtse-1987181123.html

Первое искусственное человеческое сердце может появиться в 2025 году

Первое искусственное человеческое сердце может появиться в 2025 году - РИА Новости, 03.12.2024

Первое искусственное человеческое сердце может появиться в 2025 году

Первое искусственное человеческое сердце появится в 2025 году, это поможет смягчить глобальный дефицит донорских органов, а впоследствии приведет к продлению... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T19:46

2024-12-03T19:46

2024-12-03T19:46

saxo bank

наука

в мире

здоровье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155236/11/1552361197_0:0:1960:1102_1920x0_80_0_0_e4b8ca2679a15805bc6943a7cba6e266.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Первое искусственное человеческое сердце появится в 2025 году, это поможет смягчить глобальный дефицит донорских органов, а впоследствии приведет к продлению человеческой жизни путем замены неисправных органов на изготовленные на заказ, говорится в "шокирующих прогнозах" Saxo Bank. Saxo Bank ежегодно публикует "шокирующие предсказания" на следующий год. В основном они касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, которые, однако, могут оказать мощное влияние на ситуацию в мире. "В 2025 году исследователи совершат беспрецедентный научный прорыв и успешно напечатают полностью функциональное человеческое сердце, используя передовую технологию 3D-биопечати", - прогнозирует банк. После печати сердце будет помещено в специализированный биореактор, который имитирует физиологические условия человеческого тела. После того, как сердце "дозреет", его пересадят свинье для тестирования. Такая технология по созданию искусственных сердец, адаптированных под ДНК отдельных пациентов, смягчит глобальный дефицит донорских органов, ждут эксперты. "Этот прорыв прокладывает путь к продлению человеческой жизни путем замены неисправных органов на изготовленные на заказ. Кроме того, оно открывает возможности для инноваций в биопечати других сложных органов, революционизируя регенеративную медицину и персонализированное здравоохранение", - пишут аналитики.

https://ria.ru/20241125/nauka-1985210997.html

https://ria.ru/20241015/rosatom-1978155815.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

saxo bank, в мире, здоровье