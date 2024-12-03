США ввели санкции против трех бывших узбекских чиновников
США ввели санкции против трех бывших узбекских чиновников за торговлю людьми
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. США накладывают санкции на трех бывших чиновников Узбекистана за торговлю людьми и сексуальное насилие над несовершеннолетними в детском доме в Ургенче, заявил Минфин США.
"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США вводит санкции в отношении трех бывших должностных лиц правительства Узбекистана, которые были причастны к торговле людьми и насилию по признаку пола, включая физическое и сексуальное насилие в отношении детей в государственном детском доме в Ургенче, Узбекистан", - говорится в заявлении.
Санкции и визовые ограничения наложены на бывшую заведующую детдомом Юлдуз Худайберганову, бывшего начальника управления юстиции Айбека Машарипова и бывшего начальника Янгиарыкского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Анвара Курязова, следует из заявления.
"В течение как минимум 10 месяцев Худайберганова заставляла как минимум трех несовершеннолетних девочек заниматься действиями сексуального характера с как минимум шестью разными мужчинами в обмен на деньги и товары. Худайберганова использовала различные методы принуждения, чтобы добиться согласия девочек, включая физические избиения, угрозы, голодание и изоляцию от сверстников. И Машарипов, и Курязов требовали сексуального доступа к сиротам в качестве компенсации за "подарки", которые они предоставляли детскому дому", - отмечает Минфин.
Ранее узбекские СМИ сообщали о том, что бывшую главу детдома приговорили к 5,5 годам тюрьмы, а обоим мужчинам вынесли относительно мягкий приговор в 1,5 года ограничения свободы, что не предусматривало заключение в тюрьме. После резонанса, апелляционный суд пересмотрел решение и приговорил мужчин к трем годам лишения свободы.