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США ввели санкции против трех бывших узбекских чиновников - РИА Новости, 03.12.2024
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01:32 03.12.2024 (обновлено: 01:33 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/sanktsii-1986990898.html
США ввели санкции против трех бывших узбекских чиновников
США ввели санкции против трех бывших узбекских чиновников - РИА Новости, 03.12.2024
США ввели санкции против трех бывших узбекских чиновников
США накладывают санкции на трех бывших чиновников Узбекистана за торговлю людьми и сексуальное насилие над несовершеннолетними в детском доме в Ургенче, заявил... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T01:32
2024-12-03T01:33
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. США накладывают санкции на трех бывших чиновников Узбекистана за торговлю людьми и сексуальное насилие над несовершеннолетними в детском доме в Ургенче, заявил Минфин США. "Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США вводит санкции в отношении трех бывших должностных лиц правительства Узбекистана, которые были причастны к торговле людьми и насилию по признаку пола, включая физическое и сексуальное насилие в отношении детей в государственном детском доме в Ургенче, Узбекистан", - говорится в заявлении. Санкции и визовые ограничения наложены на бывшую заведующую детдомом Юлдуз Худайберганову, бывшего начальника управления юстиции Айбека Машарипова и бывшего начальника Янгиарыкского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Анвара Курязова, следует из заявления. "В течение как минимум 10 месяцев Худайберганова заставляла как минимум трех несовершеннолетних девочек заниматься действиями сексуального характера с как минимум шестью разными мужчинами в обмен на деньги и товары. Худайберганова использовала различные методы принуждения, чтобы добиться согласия девочек, включая физические избиения, угрозы, голодание и изоляцию от сверстников. И Машарипов, и Курязов требовали сексуального доступа к сиротам в качестве компенсации за "подарки", которые они предоставляли детскому дому", - отмечает Минфин. Ранее узбекские СМИ сообщали о том, что бывшую главу детдома приговорили к 5,5 годам тюрьмы, а обоим мужчинам вынесли относительно мягкий приговор в 1,5 года ограничения свободы, что не предусматривало заключение в тюрьме. После резонанса, апелляционный суд пересмотрел решение и приговорил мужчин к трем годам лишения свободы.
https://ria.ru/20241202/sanktsii-1986878007.html
https://ria.ru/20240925/mid-1974722122.html
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в мире, сша, узбекистан, ургенч, министерство финансов рф (минфин россии)
В мире, США, Узбекистан, Ургенч, Министерство финансов РФ (Минфин России)
США ввели санкции против трех бывших узбекских чиновников

США ввели санкции против трех бывших узбекских чиновников за торговлю людьми

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. США накладывают санкции на трех бывших чиновников Узбекистана за торговлю людьми и сексуальное насилие над несовершеннолетними в детском доме в Ургенче, заявил Минфин США.
"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США вводит санкции в отношении трех бывших должностных лиц правительства Узбекистана, которые были причастны к торговле людьми и насилию по признаку пола, включая физическое и сексуальное насилие в отношении детей в государственном детском доме в Ургенче, Узбекистан", - говорится в заявлении.
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Санкции и визовые ограничения наложены на бывшую заведующую детдомом Юлдуз Худайберганову, бывшего начальника управления юстиции Айбека Машарипова и бывшего начальника Янгиарыкского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Анвара Курязова, следует из заявления.
"В течение как минимум 10 месяцев Худайберганова заставляла как минимум трех несовершеннолетних девочек заниматься действиями сексуального характера с как минимум шестью разными мужчинами в обмен на деньги и товары. Худайберганова использовала различные методы принуждения, чтобы добиться согласия девочек, включая физические избиения, угрозы, голодание и изоляцию от сверстников. И Машарипов, и Курязов требовали сексуального доступа к сиротам в качестве компенсации за "подарки", которые они предоставляли детскому дому", - отмечает Минфин.
Ранее узбекские СМИ сообщали о том, что бывшую главу детдома приговорили к 5,5 годам тюрьмы, а обоим мужчинам вынесли относительно мягкий приговор в 1,5 года ограничения свободы, что не предусматривало заключение в тюрьме. После резонанса, апелляционный суд пересмотрел решение и приговорил мужчин к трем годам лишения свободы.
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