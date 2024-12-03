https://ria.ru/20241203/sanktsii-1986990898.html

США ввели санкции против трех бывших узбекских чиновников

США ввели санкции против трех бывших узбекских чиновников - РИА Новости, 03.12.2024

США ввели санкции против трех бывших узбекских чиновников

США накладывают санкции на трех бывших чиновников Узбекистана за торговлю людьми и сексуальное насилие над несовершеннолетними в детском доме в Ургенче, заявил... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T01:32

2024-12-03T01:32

2024-12-03T01:33

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узбекистан

ургенч

министерство финансов рф (минфин россии)

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. США накладывают санкции на трех бывших чиновников Узбекистана за торговлю людьми и сексуальное насилие над несовершеннолетними в детском доме в Ургенче, заявил Минфин США. "Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США вводит санкции в отношении трех бывших должностных лиц правительства Узбекистана, которые были причастны к торговле людьми и насилию по признаку пола, включая физическое и сексуальное насилие в отношении детей в государственном детском доме в Ургенче, Узбекистан", - говорится в заявлении. Санкции и визовые ограничения наложены на бывшую заведующую детдомом Юлдуз Худайберганову, бывшего начальника управления юстиции Айбека Машарипова и бывшего начальника Янгиарыкского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Анвара Курязова, следует из заявления. "В течение как минимум 10 месяцев Худайберганова заставляла как минимум трех несовершеннолетних девочек заниматься действиями сексуального характера с как минимум шестью разными мужчинами в обмен на деньги и товары. Худайберганова использовала различные методы принуждения, чтобы добиться согласия девочек, включая физические избиения, угрозы, голодание и изоляцию от сверстников. И Машарипов, и Курязов требовали сексуального доступа к сиротам в качестве компенсации за "подарки", которые они предоставляли детскому дому", - отмечает Минфин. Ранее узбекские СМИ сообщали о том, что бывшую главу детдома приговорили к 5,5 годам тюрьмы, а обоим мужчинам вынесли относительно мягкий приговор в 1,5 года ограничения свободы, что не предусматривало заключение в тюрьме. После резонанса, апелляционный суд пересмотрел решение и приговорил мужчин к трем годам лишения свободы.

https://ria.ru/20241202/sanktsii-1986878007.html

https://ria.ru/20240925/mid-1974722122.html

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узбекистан

ургенч

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, узбекистан, ургенч, министерство финансов рф (минфин россии)