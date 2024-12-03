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РЖД призвали обсудить запрет алкоголя в поездах

РЖД призвали обсудить запрет алкоголя в поездах - РИА Новости, 03.12.2024

РЖД призвали обсудить запрет алкоголя в поездах

В РЖД считают необходимым узнать мнение экспертов о целесообразности запрета алкоголя в поездах дальнего следования, сообщил замгендиректора компании Иван... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T14:28

2024-12-03T14:28

2024-12-03T15:28

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В РЖД считают необходимым узнать мнение экспертов о целесообразности запрета алкоголя в поездах дальнего следования, сообщил замгендиректора компании Иван Колесников. "Здесь важно работать с экспертами. Это такой диалог, в котором нужно выслушать все точки зрения и потом собирать общий комментарий. Полагаю, что любой вопрос заслуживает дискуссии", — сказал он. По мнению Колесникова, сначала следует ответить на вопросы законодателей, а затем определиться с принятием решения. Накануне "Российская газета" сообщила, что группа депутатов и сенатор внесли в Госдуму законопроект о запрете распития алкогольных напитков в самолетах, поездах дальнего следования и на судах дальнего плавания. Утверждается, что инициатива также предполагает увеличение штрафов за курение на транспорте.

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