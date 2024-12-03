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Главы МИД стран НАТО обсудят усиление работы разведслужб

Главы МИД стран НАТО обсудят усиление работы разведслужб - РИА Новости, 03.12.2024

Главы МИД стран НАТО обсудят усиление работы разведслужб

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что главы МИД стран альянса на встрече в Брюсселе 3-4 декабря обсудят противодействие якобы "гибридным угрозам якобы со стороны... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T13:49

2024-12-03T13:49

2024-12-03T13:49

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БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что главы МИД стран альянса на встрече в Брюсселе 3-4 декабря обсудят противодействие якобы "гибридным угрозам якобы со стороны России и Китая", которое, по словам генсека, заключается в том числе в активизации работы разведслужб по обмену данными. РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Китай же неоднократно призывал Запад перестать раздувать мнимую "китайскую угрозу". "Завтра министры обсудят враждебные действия России в странах НАТО. В последние годы Россия, а также Китай пытались дестабилизировать наши страны путем актов саботажа, кибератак и энергетического шантажа для того, чтобы запугать нас", - утверждает генсек. Однако он заверил, что "страны НАТО продолжат действовать вместе в противодействии этим угрозам, принимая ряд мер, среди которых усиление обмена разведывательной информацией, укрепление защиты критической инфраструктуры". Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20241203/nato-1987077560.html

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