Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД стран НАТО обсудят усиление работы разведслужб - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/ryutte-1987085963.html
Главы МИД стран НАТО обсудят усиление работы разведслужб
Главы МИД стран НАТО обсудят усиление работы разведслужб - РИА Новости, 03.12.2024
Главы МИД стран НАТО обсудят усиление работы разведслужб
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что главы МИД стран альянса на встрече в Брюсселе 3-4 декабря обсудят противодействие якобы "гибридным угрозам якобы со стороны... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T13:49
2024-12-03T13:49
россия
москва
китай
марк рютте
владимир путин
такер карлсон
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955534461_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_17299eb6364da1862284804c44fbdb94.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что главы МИД стран альянса на встрече в Брюсселе 3-4 декабря обсудят противодействие якобы "гибридным угрозам якобы со стороны России и Китая", которое, по словам генсека, заключается в том числе в активизации работы разведслужб по обмену данными. РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Китай же неоднократно призывал Запад перестать раздувать мнимую "китайскую угрозу". "Завтра министры обсудят враждебные действия России в странах НАТО. В последние годы Россия, а также Китай пытались дестабилизировать наши страны путем актов саботажа, кибератак и энергетического шантажа для того, чтобы запугать нас", - утверждает генсек. Однако он заверил, что "страны НАТО продолжат действовать вместе в противодействии этим угрозам, принимая ряд мер, среди которых усиление обмена разведывательной информацией, укрепление защиты критической инфраструктуры". Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241203/nato-1987077560.html
https://ria.ru/20241203/nato-1987019130.html
россия
москва
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955534461_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_d5577f2b912a7081f872bc72975dc3a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, китай, марк рютте, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Россия, Москва, Китай, Марк Рютте, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
Главы МИД стран НАТО обсудят усиление работы разведслужб

Рютте заявил, что главы МИД стран НАТО обсудят усиление работы разведслужб

© AP Photo / Armin DurgutМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Armin Durgut
Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что главы МИД стран альянса на встрече в Брюсселе 3-4 декабря обсудят противодействие якобы "гибридным угрозам якобы со стороны России и Китая", которое, по словам генсека, заключается в том числе в активизации работы разведслужб по обмену данными.
РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Китай же неоднократно призывал Запад перестать раздувать мнимую "китайскую угрозу".
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе. 3 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Рютте назвал цель НАТО в отношении Украины
Вчера, 13:09
"Завтра министры обсудят враждебные действия России в странах НАТО. В последние годы Россия, а также Китай пытались дестабилизировать наши страны путем актов саботажа, кибератак и энергетического шантажа для того, чтобы запугать нас", - утверждает генсек.
Однако он заверил, что "страны НАТО продолжат действовать вместе в противодействии этим угрозам, принимая ряд мер, среди которых усиление обмена разведывательной информацией, укрепление защиты критической инфраструктуры".
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В НАТО сделали заявление о приглашении Украины в альянс
Вчера, 09:28
 
РоссияМоскваКитайМарк РюттеВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала