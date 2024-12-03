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НАТО откроет офис связи в Иордании

НАТО откроет офис связи в Иордании - РИА Новости, 03.12.2024

НАТО откроет офис связи в Иордании

НАТО в ближайшее время откроет офис связи в столице Иордании, сообщил генсек организации Марк Рютте. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:41

2024-12-03T12:41

2024-12-03T12:54

в мире

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нато

амман (город)

марк рютте

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БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. НАТО в ближайшее время откроет офис связи в столице Иордании, сообщил генсек организации Марк Рютте."Я рад, что мы в ближайшее время открываем в Аммане офис связи", - сказал он перед началом в Брюсселе двухдневного заседания глав МИД стран Североатлантического альянса.Во встрече примет участие король Иордании Абдалла.

https://ria.ru/20240724/netanyakhu-1961828216.html

иордания

амман (город)

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в мире, иордания, нато, амман (город), марк рютте, брюссель