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НАТО откроет офис связи в Иордании - РИА Новости, 03.12.2024
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12:41 03.12.2024 (обновлено: 12:54 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/ryutte-1987072557.html
НАТО откроет офис связи в Иордании
НАТО откроет офис связи в Иордании - РИА Новости, 03.12.2024
НАТО откроет офис связи в Иордании
НАТО в ближайшее время откроет офис связи в столице Иордании, сообщил генсек организации Марк Рютте. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:41
2024-12-03T12:54
в мире
иордания
нато
амман (город)
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. НАТО в ближайшее время откроет офис связи в столице Иордании, сообщил генсек организации Марк Рютте."Я рад, что мы в ближайшее время открываем в Аммане офис связи", - сказал он перед началом в Брюсселе двухдневного заседания глав МИД стран Североатлантического альянса.Во встрече примет участие король Иордании Абдалла.
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в мире, иордания, нато, амман (город), марк рютте, брюссель
В мире, Иордания, НАТО, Амман (город), Марк Рютте, Брюссель
НАТО откроет офис связи в Иордании

Рютте: НАТО в ближайшее время откроет офис связи в столице Иордании

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. НАТО в ближайшее время откроет офис связи в столице Иордании, сообщил генсек организации Марк Рютте.
"Я рад, что мы в ближайшее время открываем в Аммане офис связи", - сказал он перед началом в Брюсселе двухдневного заседания глав МИД стран Североатлантического альянса.
Во встрече примет участие король Иордании Абдалла.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне. 24 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Нетаньяху предложил создать на Ближнем Востоке аналогичный НАТО альянс
24 июля, 22:03
 
В миреИорданияНАТОАмман (город)Марк РюттеБрюссель
 
 
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