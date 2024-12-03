https://ria.ru/20241203/rossiya-1987203555.html

Бытовую технику с фреоном можно свободно ввозить в Россию, сообщила ФТС

Бытовую технику с фреоном можно свободно ввозить в Россию, сообщила ФТС - РИА Новости, 03.12.2024

Бытовую технику с фреоном можно свободно ввозить в Россию, сообщила ФТС

Холодильники и кондиционеры с фреоном R-410, который используется в бытовой технике, можно ввозить в Россию без разрешительных документов, говорится в сообщении РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T22:51

2024-12-03T22:51

2024-12-03T22:51

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

евразийская экономическая комиссия

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Холодильники и кондиционеры с фреоном R-410, который используется в бытовой технике, можно ввозить в Россию без разрешительных документов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Такую информацию ведомство опубликовало после появившихся сообщений о приостановке пропуска такого оборудования в Россию. "В целях урегулирования ситуации, связанной с неоднозначной позицией Минприроды РФ, которая допускает двоякое толкование порядка ввоза в страну оборудования, содержащего смесь веществ, указанных в списке F, приложения к решению коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 "О мерах нетарифного регулирования", ФТС России принято решение о признании не подлежащим к применению письма, которым до таможенных органов доведена позиция Минприроды", - сообщает ФТС в Telegram-канале. "Таким образом, ввоз указанного оборудования может быть осуществлен без разрешительных документов", - пояснили в ФТС. Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на гендиректора Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игоря Прудникова сообщила, что ФТС с 12 ноября перестала пропускать кондиционеры, холодильники и другое оборудование со специальной охлаждающей смесью - фреоном R-410, который используется в бытовой технике. По словам Прудникова, причина в том, что у поставщиков стали требовать лицензии Минпромторга на ввоз оборудования с соответствующей смесью в составе. Блокировка коснулась всех стран, включая страны СНГ, и всех видов климатического оборудования. Эксперты, опрошенные изданием, говорили, что это может привести к простою на границе до 400 контейнеров с техникой на сумму до 2 миллиардов рублей. В Минприроды газете заявили, что "не вводили нового ограничения на ввоз", а перечень веществ, запрещенных к ввозу, был утвержден в 2016 году. Порядок регулирования определен постановлением правительства "О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой", от 2022 года. При этом Минприроды РФ также сообщало РИА Новости в октябре, что ввоз оборудования с хладагентами, которые используются в кондиционерах и холодильниках, не ограничивался. Квотирование таких веществ закреплено в Монреальском протоколе. Под регулирование попадают только определенные газы, которым придумана более экологичная альтернатива.

https://ria.ru/20241119/sud-1984662737.html

https://ria.ru/20241025/putin--1980139689.html

https://ria.ru/20241130/zapret-1986590274.html

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россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), евразийская экономическая комиссия, общество