Бытовую технику с фреоном можно свободно ввозить в Россию, сообщила ФТС
ФТС: холодильники с фреоном R-410 можно ввозить в Россию без спецлицензии
Производство холодильников . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Холодильники и кондиционеры с фреоном R-410, который используется в бытовой технике, можно ввозить в Россию без разрешительных документов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Такую информацию ведомство опубликовало после появившихся сообщений о приостановке пропуска такого оборудования в Россию.
Экс-генерала ФТС госпитализировали с заседания суда
19 ноября, 17:15
"В целях урегулирования ситуации, связанной с неоднозначной позицией Минприроды РФ, которая допускает двоякое толкование порядка ввоза в страну оборудования, содержащего смесь веществ, указанных в списке F, приложения к решению коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 "О мерах нетарифного регулирования", ФТС России принято решение о признании не подлежащим к применению письма, которым до таможенных органов доведена позиция Минприроды", - сообщает ФТС в Telegram-канале.
"Таким образом, ввоз указанного оборудования может быть осуществлен без разрешительных документов", - пояснили в ФТС.
Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на гендиректора Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игоря Прудникова сообщила, что ФТС с 12 ноября перестала пропускать кондиционеры, холодильники и другое оборудование со специальной охлаждающей смесью - фреоном R-410, который используется в бытовой технике.
По словам Прудникова, причина в том, что у поставщиков стали требовать лицензии Минпромторга на ввоз оборудования с соответствующей смесью в составе. Блокировка коснулась всех стран, включая страны СНГ, и всех видов климатического оборудования. Эксперты, опрошенные изданием, говорили, что это может привести к простою на границе до 400 контейнеров с техникой на сумму до 2 миллиардов рублей.
В Минприроды газете заявили, что "не вводили нового ограничения на ввоз", а перечень веществ, запрещенных к ввозу, был утвержден в 2016 году. Порядок регулирования определен постановлением правительства "О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой", от 2022 года.
При этом Минприроды РФ также сообщало РИА Новости в октябре, что ввоз оборудования с хладагентами, которые используются в кондиционерах и холодильниках, не ограничивался. Квотирование таких веществ закреплено в Монреальском протоколе. Под регулирование попадают только определенные газы, которым придумана более экологичная альтернатива.
Юрист объяснил запрет на ввоз в Россию сырого мяса и картофеля
30 ноября, 02:17