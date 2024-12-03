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Эксперт прокомментировал изменения в ядерной доктрине России
Эксперт прокомментировал изменения в ядерной доктрине России - РИА Новости, 03.12.2024
Эксперт прокомментировал изменения в ядерной доктрине России
Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ и почетный председатель президиума российского Совета по внешней и оборонной... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:44
2024-12-03T15:44
2024-12-03T15:44
россия
сергей караганов
владимир путин
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в мире
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ и почетный председатель президиума российского Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов считает, что цель политики России состоит в снижении порога применения ядерного оружия, чтобы избежать большой ядерной войны. "Цель политики России состоит в том, чтобы снизить порог применения ядерного оружия и предотвратить крупную ядерную войну", - заявил Караганов в интервью французской газете Figaro. Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ.
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россия, сергей караганов, владимир путин, высшая школа экономики (вшэ), в мире
Россия, Сергей Караганов, Владимир Путин, Высшая школа экономики (ВШЭ), В мире
Эксперт прокомментировал изменения в ядерной доктрине России
Политолог Караганов: снижение РФ порога применения ЯО предотвратит ядерную войну