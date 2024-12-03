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Рогов рассказал, зачем Зеленскому нужен второй саммит мира - РИА Новости, 03.12.2024
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20:45 03.12.2024 (обновлено: 20:46 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/rogov-1987193485.html
Рогов рассказал, зачем Зеленскому нужен второй саммит мира
Рогов рассказал, зачем Зеленскому нужен второй саммит мира - РИА Новости, 03.12.2024
Рогов рассказал, зачем Зеленскому нужен второй саммит мира
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T20:45
2024-12-03T20:46
в мире
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европа
армения
владимир зеленский
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что цель второго так называемого "саммита мира" Владимира Зеленского - удержаться у власти, само мероприятие не имеет ничего общего с прекращением украинского конфликта. Ранее Зеленский в интервью Kyodo News заявил о готовности пригласить Россию на второй так называемый "саммит мира" по Украине. "Цель очередного саммита Зеленского - удержаться у власти и оттянуть свой неминуемый политический конец. Именно с этой целью он пытается быть актуальным, быть в повестке, якобы обладая инициативой", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, саммиты, инициируемые Зеленским, не имеют ничего общего с прекращением украинского конфликта и лишь оттягивают возвращение мира на Украину, так как наносят провокационный и деструктивный характер. Первый "саммит мира" в швейцарском Бюргенштоке прошел 15-16 июня. Участие в нем подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20241203/zelenskiy-1987074493.html
https://ria.ru/20241203/ukraine-1987107983.html
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в мире, украина, европа, армения, владимир зеленский, владимир рогов
В мире, Украина, Европа, Армения, Владимир Зеленский, Владимир Рогов
Рогов рассказал, зачем Зеленскому нужен второй саммит мира

Рогов: второй саммит мира нужен Зеленскому, чтобы удержаться у власти

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что цель второго так называемого "саммита мира" Владимира Зеленского - удержаться у власти, само мероприятие не имеет ничего общего с прекращением украинского конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В США объяснили, почему Зеленский сказал о готовности уступить территории
Вчера, 12:50
Ранее Зеленский в интервью Kyodo News заявил о готовности пригласить Россию на второй так называемый "саммит мира" по Украине.
"Цель очередного саммита Зеленского - удержаться у власти и оттянуть свой неминуемый политический конец. Именно с этой целью он пытается быть актуальным, быть в повестке, якобы обладая инициативой", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, саммиты, инициируемые Зеленским, не имеют ничего общего с прекращением украинского конфликта и лишь оттягивают возвращение мира на Украину, так как наносят провокационный и деструктивный характер.
Первый "саммит мира" в швейцарском Бюргенштоке прошел 15-16 июня. Участие в нем подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
На Украине грядет смена власти, пишут местные СМИ
Вчера, 15:27
 
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