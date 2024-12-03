https://ria.ru/20241203/rogov-1987102574.html

ВС России почти раскололи ВСУ на Кураховском направлении, заявил Рогов

ВС России почти раскололи ВСУ на Кураховском направлении, заявил Рогов - РИА Новости, 03.12.2024

ВС России почти раскололи ВСУ на Кураховском направлении, заявил Рогов

Российские войска почти раскололи группировку ВСУ на кураховском направлении в западной части ДНР на несколько частей, сообщил РИА Новости председатель комиссии РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T15:39

2024-12-03T15:39

2024-12-03T15:46

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Российские войска почти раскололи группировку ВСУ на кураховском направлении в западной части ДНР на несколько частей, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска практически раскололи группировку ВСУ на кураховском направлении на несколько частей и продолжают ее дробление", - сказал Рогов. По его словам, сейчас идут активные наступательные действия севернее Курахово, которые могут лишить группировки ВСУ, воюющие в Солнцевке и в самом Курахово, возможности объединиться. "Таким образом кураховская группировка противника разделится еще на несколько частей и будет сегментирована", - заметил Рогов. Кроме того, по его словам, российские войска продвигаются южнее Курахово, отбросив подразделения ВСУ и освободив еще свыше 5 квадратных километров восточнее и северо-восточнее села Анновка. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241114/kurakhovo-1983650460.html

https://ria.ru/20241129/rogov-1986559568.html

курахово

донецкая народная республика

россия

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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины