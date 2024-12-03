В Раде предложили ставить на воинский учет женщин
В Раде предложили ставить на воинский учет женщин, прошедших базовую службу
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла во вторник за основу проект закона, согласно которому женщин, добровольно прошедших базовую военную службу, будут ставить на воинский учет.
Согласно новому закону о мобилизации, вместо срочной службы на Украине вводится базовая военная служба. Ее должны будут пройти граждане от 18 до 25 лет с 1 января 2025 года.
"Сегодня Верховная рада Украины приняла ... за основу: законопроект №12076. Предложили внести изменения в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей взятия граждан Украины на воинский учет призывников и их медицинского осмотра во время прохождения ими базовой общевойсковой подготовки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале парламента.
Согласно пояснительной записке к проекту закона, опубликованном на сайте парламента, женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и изъявившие желание проходить базовую военную службу, перед направлением для прохождения базовой военной службы по их заявлению будут браться на военный учет призывников, а в дальнейшем на учет военнообязанных.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре 2023 года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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