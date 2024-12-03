https://ria.ru/20241203/rada-1987115403.html

Министра обороны Украины вызвали в Раду из-за скандала

Министра обороны Украины вызвали в Раду из-за скандала - РИА Новости, 03.12.2024

Министра обороны Украины вызвали в Раду из-за скандала

Министра обороны Украины Рустема Умерова вызвали в украинский парламент в связи со скандалом вокруг оборонных закупок, в частности, с поставкой ВСУ бракованных... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T15:57

2024-12-03T15:57

2024-12-03T15:57

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Министра обороны Украины Рустема Умерова вызвали в украинский парламент в связи со скандалом вокруг оборонных закупок, в частности, с поставкой ВСУ бракованных мин, сообщил во вторник депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "В Раду вызвали министра обороны Рустема Умерова по поводу скандалов об оборонных заказах, в частности мин. За – 153", - написал Железняк в своем Telegram- канале, уточнив, что для решения было необходимо более 150 голосов депутатов. В конце ноября украинское минобороны сообщило, что Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром".

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html

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в мире, украина, рустем умеров, вооруженные силы украины, верховная рада украины, укроборонпром