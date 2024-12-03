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Министра обороны Украины вызвали в Раду из-за скандала
Министра обороны Украины вызвали в Раду из-за скандала - РИА Новости, 03.12.2024
Министра обороны Украины вызвали в Раду из-за скандала
Министра обороны Украины Рустема Умерова вызвали в украинский парламент в связи со скандалом вокруг оборонных закупок, в частности, с поставкой ВСУ бракованных... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:57
2024-12-03T15:57
2024-12-03T15:57
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Министра обороны Украины Рустема Умерова вызвали в украинский парламент в связи со скандалом вокруг оборонных закупок, в частности, с поставкой ВСУ бракованных мин, сообщил во вторник депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "В Раду вызвали министра обороны Рустема Умерова по поводу скандалов об оборонных заказах, в частности мин. За – 153", - написал Железняк в своем Telegram- канале, уточнив, что для решения было необходимо более 150 голосов депутатов. В конце ноября украинское минобороны сообщило, что Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром".
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В мире, Украина, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Укроборонпром
Министра обороны Украины вызвали в Раду из-за скандала
Министра обороны Умерова вызвали в Раду из-за скандала вокруг оборонных закупок