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ПВО сбила беспилотник ВСУ в Брянской области
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Брянской области - РИА Новости, 03.12.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Брянской области
Еще один БПЛА самолетного типа сбит над территорией Брянской области силами ПВО, заявил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T23:24
2024-12-03T23:24
2024-12-03T23:24
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Еще один БПЛА самолетного типа сбит над территорией Брянской области силами ПВО, заявил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа", - написал он. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Брянской области
Богомаз: ПВО уничтожила еще один украинский БПЛА над Брянской областью