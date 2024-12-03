https://ria.ru/20241203/pvo-1987205664.html

ПВО сбила беспилотник ВСУ в Брянской области

ПВО сбила беспилотник ВСУ в Брянской области - РИА Новости, 03.12.2024

ПВО сбила беспилотник ВСУ в Брянской области

Еще один БПЛА самолетного типа сбит над территорией Брянской области силами ПВО, заявил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T23:24

2024-12-03T23:24

2024-12-03T23:24

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Еще один БПЛА самолетного типа сбит над территорией Брянской области силами ПВО, заявил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа", - написал он. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241130/dron-1986615620.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность