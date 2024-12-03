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Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник
Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 03.12.2024
Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник
Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T04:12
2024-12-03T04:12
2024-12-03T04:12
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Вечером в понедельник губернатор сообщал об уничтожении одного беспилотника над территорией региона, пострадавших и разрушений нет. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.
https://ria.ru/20241009/bryansk-1977078172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник
Богомаз: над Брянской областью уничтожили еще один БПЛА самолетного типа