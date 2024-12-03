https://ria.ru/20241203/pvo-1986997928.html

Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник

Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 03.12.2024

Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник

Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T04:12

2024-12-03T04:12

2024-12-03T04:12

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Вечером в понедельник губернатор сообщал об уничтожении одного беспилотника над территорией региона, пострадавших и разрушений нет. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.

https://ria.ru/20241009/bryansk-1977078172.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность