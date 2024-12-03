https://ria.ru/20241203/putin-1987150989.html

Путин рассказал, кто хочет уничтожить Россию

Путин рассказал, кто хочет уничтожить Россию - РИА Новости, 03.12.2024

Путин рассказал, кто хочет уничтожить Россию

Президент России Владимир Путин в ходе общения с бойцами СВО заявил, что все те силы со стороны, которые говорят о нанесении стратегического поражения России,... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:46

2024-12-03T17:46

2024-12-03T17:46

безопасность

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930258300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c153fc0ec4ad805fd3f111047d93080d.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с бойцами СВО заявил, что все те силы со стороны, которые говорят о нанесении стратегического поражения России, хотят уничтожить ее. Путин пообщался с бойцами СВО в ходе посещения Центра инновационных технологий в ортопедии, где военнослужащие проходят реабилитацию после установки протезов. "Кто-то говорит со стороны: "Надо нанести России стратегическое поражение". А это что такое? Уничтожить!" - сказал Путин в ходе общения с военнослужащими.

https://ria.ru/20241202/zapad-1986744098.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, владимир путин