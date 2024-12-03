Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, кто хочет уничтожить Россию - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/putin-1987150989.html
Путин рассказал, кто хочет уничтожить Россию
Путин рассказал, кто хочет уничтожить Россию - РИА Новости, 03.12.2024
Путин рассказал, кто хочет уничтожить Россию
Президент России Владимир Путин в ходе общения с бойцами СВО заявил, что все те силы со стороны, которые говорят о нанесении стратегического поражения России,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:46
2024-12-03T17:46
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930258300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c153fc0ec4ad805fd3f111047d93080d.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с бойцами СВО заявил, что все те силы со стороны, которые говорят о нанесении стратегического поражения России, хотят уничтожить ее. Путин пообщался с бойцами СВО в ходе посещения Центра инновационных технологий в ортопедии, где военнослужащие проходят реабилитацию после установки протезов. "Кто-то говорит со стороны: "Надо нанести России стратегическое поражение". А это что такое? Уничтожить!" - сказал Путин в ходе общения с военнослужащими.
https://ria.ru/20241202/zapad-1986744098.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930257618_0:0:2739:2053_1920x0_80_0_0_289242d9d5b31b9222936fdfc5ddcf8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, кто хочет уничтожить Россию

Путин: о стратегическом поражении говорят те, кто хочет уничтожить Россию

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с бойцами СВО заявил, что все те силы со стороны, которые говорят о нанесении стратегического поражения России, хотят уничтожить ее.
Путин пообщался с бойцами СВО в ходе посещения Центра инновационных технологий в ортопедии, где военнослужащие проходят реабилитацию после установки протезов.
"Кто-то говорит со стороны: "Надо нанести России стратегическое поражение". А это что такое? Уничтожить!" - сказал Путин в ходе общения с военнослужащими.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Не буди лихо, пока оно тихо: Запад не готов услышать Россию
2 декабря, 08:00
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала