https://ria.ru/20241203/putin-1987150989.html
Путин рассказал, кто хочет уничтожить Россию
Путин рассказал, кто хочет уничтожить Россию - РИА Новости, 03.12.2024
Путин рассказал, кто хочет уничтожить Россию
Президент России Владимир Путин в ходе общения с бойцами СВО заявил, что все те силы со стороны, которые говорят о нанесении стратегического поражения России,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:46
2024-12-03T17:46
2024-12-03T17:46
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с бойцами СВО заявил, что все те силы со стороны, которые говорят о нанесении стратегического поражения России, хотят уничтожить ее. Путин пообщался с бойцами СВО в ходе посещения Центра инновационных технологий в ортопедии, где военнослужащие проходят реабилитацию после установки протезов. "Кто-то говорит со стороны: "Надо нанести России стратегическое поражение". А это что такое? Уничтожить!" - сказал Путин в ходе общения с военнослужащими.
https://ria.ru/20241202/zapad-1986744098.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, кто хочет уничтожить Россию
Путин: о стратегическом поражении говорят те, кто хочет уничтожить Россию