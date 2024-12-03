https://ria.ru/20241203/putin-1987147403.html

Участники СВО делают Россию по-настоящему мощной страной, заявил Путин

Участники СВО делают Россию по-настоящему мощной страной, заявил Путин - РИА Новости, 03.12.2024

Участники СВО делают Россию по-настоящему мощной страной, заявил Путин

Участники специальной военной операции служат России, делая ее по-настоящему мощной и суверенной страной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:33

2024-12-03T17:33

2024-12-03T17:33

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Участники специальной военной операции служат России, делая ее по-настоящему мощной и суверенной страной, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе посещения АО "ЦИТО" Владимир Путин побеседовал с военнослужащими – участниками специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию в медкомплексе. Они поблагодарили президента за поддержку. "Дело не во мне, дело в стране, которой вы служите... Делаете ее по-настоящему мощной, суверенной, уважающей себя. Вот это благодаря вам и вашим боевым товарищам. Так все происходит. Мы все вместе будем это делать", - отреагировал Путин.

россия

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2024

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин общается с участниками СВО в центре имени Приорова В ходе посещения АО «ЦИТО» Владимир Путин побеседовал с военнослужащими – участниками специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию в медкомплексе 2024-12-03T17:33 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, вооруженные силы рф, безопасность, видео