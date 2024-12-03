https://ria.ru/20241203/putin-1987147403.html
Участники СВО делают Россию по-настоящему мощной страной, заявил Путин
Участники СВО делают Россию по-настоящему мощной страной, заявил Путин - РИА Новости, 03.12.2024
Участники СВО делают Россию по-настоящему мощной страной, заявил Путин
Участники специальной военной операции служат России, делая ее по-настоящему мощной и суверенной страной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:33
2024-12-03T17:33
2024-12-03T17:33
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Участники специальной военной операции служат России, делая ее по-настоящему мощной и суверенной страной, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе посещения АО "ЦИТО" Владимир Путин побеседовал с военнослужащими – участниками специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию в медкомплексе. Они поблагодарили президента за поддержку. "Дело не во мне, дело в стране, которой вы служите... Делаете ее по-настоящему мощной, суверенной, уважающей себя. Вот это благодаря вам и вашим боевым товарищам. Так все происходит. Мы все вместе будем это делать", - отреагировал Путин.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987134362_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b1eac9284d540c9b5230512650916e99.jpg
Путин общается с участниками СВО в центре имени Приорова
В ходе посещения АО «ЦИТО» Владимир Путин побеседовал с военнослужащими – участниками специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию в медкомплексе
2024-12-03T17:33
true
PT1M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, вооруженные силы рф, безопасность, видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Участники СВО делают Россию по-настоящему мощной страной, заявил Путин
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Участники специальной военной операции служат России, делая ее по-настоящему мощной и суверенной страной, заявил президент РФ Владимир Путин.
2024-12-03T17:33
true
PT1M49S
Участники СВО делают Россию по-настоящему мощной страной, заявил Путин
Путин: участники СВО служат РФ, делая ее по-настоящему мощной суверенной страной
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Участники специальной военной операции служат России, делая ее по-настоящему мощной и суверенной страной, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе посещения АО "ЦИТО" Владимир Путин побеседовал с военнослужащими – участниками специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию в медкомплексе. Они поблагодарили президента за поддержку.
"Дело не во мне, дело в стране, которой вы служите... Делаете ее по-настоящему мощной, суверенной, уважающей себя. Вот это благодаря вам и вашим боевым товарищам. Так все происходит. Мы все вместе будем это делать", - отреагировал Путин.