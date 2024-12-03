https://ria.ru/20241203/putin-1987140224.html

Путин заявил, что всегда находились люди, которые вставали на защиту России

Путин заявил, что всегда находились люди, которые вставали на защиту России - РИА Новости, 03.12.2024

Путин заявил, что всегда находились люди, которые вставали на защиту России

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с бойцами СВО подчеркнул, что в России всегда находились те, кто вставал на защиту страны в период, когда ей угрожали РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:10

2024-12-03T17:10

2024-12-03T17:10

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с бойцами СВО подчеркнул, что в России всегда находились те, кто вставал на защиту страны в период, когда ей угрожали извне. Путин пообщался с бойцами СВО в ходе посещения Центра инновационных технологий в ортопедии, где военнослужащие проходят реабилитацию после установки протезов. "Кто-то говорит со стороны "Надо нанести России стратегическое поражение", а это что такое? Уничтожить! Сколько раз? И всегда находились люди, которые вставали на защиту", - сказал Путин в ходе общения с военнослужащими. Глава государства поблагодарил бойцов СВО, отметив, что сейчас на защиту России встали именно они. Кроме того, президент России подчеркнул, что в России будет создано отдельное направление для тех бойцов СВО, которые захотят получить образование, отметив, что власти будут помогать с поступлением в учебные заведения. "Все, кто хотят совершенствовать, получать образование, это будет отдельное направление. Мы в том числе и делаем всё для того, чтобы у кого есть такая амбиция, внутренняя потребность, это образование получить, навыки какие-то, создание специальных направлений. И будем помогать ребятам поступать в соответствующие учебные заведения... Ребята, обязательно все это будем делать", - сказал Путин. -0-

https://ria.ru/20240504/spetsoperatsiya-1943838864.html

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россия, владимир путин, общество