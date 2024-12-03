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Путин заявил, что всегда находились люди, которые вставали на защиту России - РИА Новости, 03.12.2024
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17:10 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/putin-1987140224.html
Путин заявил, что всегда находились люди, которые вставали на защиту России
Путин заявил, что всегда находились люди, которые вставали на защиту России - РИА Новости, 03.12.2024
Путин заявил, что всегда находились люди, которые вставали на защиту России
Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с бойцами СВО подчеркнул, что в России всегда находились те, кто вставал на защиту страны в период, когда ей угрожали РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:10
2024-12-03T17:10
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с бойцами СВО подчеркнул, что в России всегда находились те, кто вставал на защиту страны в период, когда ей угрожали извне. Путин пообщался с бойцами СВО в ходе посещения Центра инновационных технологий в ортопедии, где военнослужащие проходят реабилитацию после установки протезов. "Кто-то говорит со стороны "Надо нанести России стратегическое поражение", а это что такое? Уничтожить! Сколько раз? И всегда находились люди, которые вставали на защиту", - сказал Путин в ходе общения с военнослужащими. Глава государства поблагодарил бойцов СВО, отметив, что сейчас на защиту России встали именно они. Кроме того, президент России подчеркнул, что в России будет создано отдельное направление для тех бойцов СВО, которые захотят получить образование, отметив, что власти будут помогать с поступлением в учебные заведения. "Все, кто хотят совершенствовать, получать образование, это будет отдельное направление. Мы в том числе и делаем всё для того, чтобы у кого есть такая амбиция, внутренняя потребность, это образование получить, навыки какие-то, создание специальных направлений. И будем помогать ребятам поступать в соответствующие учебные заведения... Ребята, обязательно все это будем делать", - сказал Путин. -0-
https://ria.ru/20240504/spetsoperatsiya-1943838864.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин заявил, что всегда находились люди, которые вставали на защиту России

Путин заявил, что в России всегда находились люди, которые ее защищали

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с бойцами СВО подчеркнул, что в России всегда находились те, кто вставал на защиту страны в период, когда ей угрожали извне.
Путин пообщался с бойцами СВО в ходе посещения Центра инновационных технологий в ортопедии, где военнослужащие проходят реабилитацию после установки протезов.
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"Кто-то говорит со стороны "Надо нанести России стратегическое поражение", а это что такое? Уничтожить! Сколько раз? И всегда находились люди, которые вставали на защиту", - сказал Путин в ходе общения с военнослужащими.
Глава государства поблагодарил бойцов СВО, отметив, что сейчас на защиту России встали именно они.
Кроме того, президент России подчеркнул, что в России будет создано отдельное направление для тех бойцов СВО, которые захотят получить образование, отметив, что власти будут помогать с поступлением в учебные заведения.
"Все, кто хотят совершенствовать, получать образование, это будет отдельное направление. Мы в том числе и делаем всё для того, чтобы у кого есть такая амбиция, внутренняя потребность, это образование получить, навыки какие-то, создание специальных направлений. И будем помогать ребятам поступать в соответствующие учебные заведения... Ребята, обязательно все это будем делать", - сказал Путин. -0-
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