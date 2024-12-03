Рейтинг@Mail.ru
Путин сравнил бойца СВО с Ильей Муромцем - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/putin-1987139091.html
Путин сравнил бойца СВО с Ильей Муромцем
Путин сравнил бойца СВО с Ильей Муромцем - РИА Новости, 03.12.2024
Путин сравнил бойца СВО с Ильей Муромцем
Президент России Владимир Путин сравнил военнослужащего СВО, проходящего реабилитацию и занимающегося тяжелой атлетикой, с Ильей Муромцем: здоровый был... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:06
2024-12-03T17:06
россия
владимир путин
илья муромец
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987134362_0:0:3222:1812_1920x0_80_0_0_5dbda1ea02f119ea6029353a38d6bc7a.jpg
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сравнил военнослужащего СВО, проходящего реабилитацию и занимающегося тяжелой атлетикой, с Ильей Муромцем: здоровый был богатырь, но вряд ли "жал" 150 килограммов. Президент во вторник посетил АО "ЦИТО" (Центр инновационных технологий в ортопедии), где производятся протезы. После осмотра предприятия он пообщался с военными, которые проходят в центре реабилитацию после ранения в зоне СВО. Речь зашла, в том числе, об их участии в спортивных соревнованиях. Один из бойцов рассказал, что после ранения стал заниматься тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом и при весе 86 килограммов он в жиме лежа поднимает 150 килограммов. "Я сомневаюсь, что Илья Муромец столько поднимал", - отметил Путин со смехом. "Здоровый был богатырь, но чтобы жал 150 – это вряд ли. Желаю успехов", - обратился он к военному.
https://ria.ru/20240805/putin-1964186021.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987134362_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b1eac9284d540c9b5230512650916e99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, илья муромец, общество
Россия, Владимир Путин, Илья Муромец, Общество
Путин сравнил бойца СВО с Ильей Муромцем

Путин сравнил бойца СВО, занимающегося тяжелой атлетикой, с Ильей Муромцем

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин посетил ЦИТО им. Приорова и НПЦ МСР им. Швецовой
Президент Владимир Путин посетил ЦИТО им. Приорова и НПЦ МСР им. Швецовой - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин посетил ЦИТО им. Приорова и НПЦ МСР им. Швецовой
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сравнил военнослужащего СВО, проходящего реабилитацию и занимающегося тяжелой атлетикой, с Ильей Муромцем: здоровый был богатырь, но вряд ли "жал" 150 килограммов.
Президент во вторник посетил АО "ЦИТО" (Центр инновационных технологий в ортопедии), где производятся протезы. После осмотра предприятия он пообщался с военными, которые проходят в центре реабилитацию после ранения в зоне СВО. Речь зашла, в том числе, об их участии в спортивных соревнованиях.
Один из бойцов рассказал, что после ранения стал заниматься тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом и при весе 86 килограммов он в жиме лежа поднимает 150 килограммов.
"Я сомневаюсь, что Илья Муромец столько поднимал", - отметил Путин со смехом.
"Здоровый был богатырь, но чтобы жал 150 – это вряд ли. Желаю успехов", - обратился он к военному.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Путин оценил предложение о реабилитации бойцов СВО совместно с женами
5 августа, 14:58
 
РоссияВладимир ПутинИлья МуромецОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала