https://ria.ru/20241203/putin-1987139091.html

Путин сравнил бойца СВО с Ильей Муромцем

Путин сравнил бойца СВО с Ильей Муромцем - РИА Новости, 03.12.2024

Путин сравнил бойца СВО с Ильей Муромцем

Президент России Владимир Путин сравнил военнослужащего СВО, проходящего реабилитацию и занимающегося тяжелой атлетикой, с Ильей Муромцем: здоровый был... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:06

2024-12-03T17:06

2024-12-03T17:06

россия

владимир путин

илья муромец

общество

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сравнил военнослужащего СВО, проходящего реабилитацию и занимающегося тяжелой атлетикой, с Ильей Муромцем: здоровый был богатырь, но вряд ли "жал" 150 килограммов. Президент во вторник посетил АО "ЦИТО" (Центр инновационных технологий в ортопедии), где производятся протезы. После осмотра предприятия он пообщался с военными, которые проходят в центре реабилитацию после ранения в зоне СВО. Речь зашла, в том числе, об их участии в спортивных соревнованиях. Один из бойцов рассказал, что после ранения стал заниматься тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом и при весе 86 килограммов он в жиме лежа поднимает 150 килограммов. "Я сомневаюсь, что Илья Муромец столько поднимал", - отметил Путин со смехом. "Здоровый был богатырь, но чтобы жал 150 – это вряд ли. Желаю успехов", - обратился он к военному.

https://ria.ru/20240805/putin-1964186021.html

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россия, владимир путин, илья муромец, общество