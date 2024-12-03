https://ria.ru/20241203/putin-1987139091.html
Путин сравнил бойца СВО с Ильей Муромцем
Путин сравнил бойца СВО с Ильей Муромцем - РИА Новости, 03.12.2024
Путин сравнил бойца СВО с Ильей Муромцем
Президент России Владимир Путин сравнил военнослужащего СВО, проходящего реабилитацию и занимающегося тяжелой атлетикой, с Ильей Муромцем: здоровый был... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:06
2024-12-03T17:06
2024-12-03T17:06
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владимир путин
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сравнил военнослужащего СВО, проходящего реабилитацию и занимающегося тяжелой атлетикой, с Ильей Муромцем: здоровый был богатырь, но вряд ли "жал" 150 килограммов. Президент во вторник посетил АО "ЦИТО" (Центр инновационных технологий в ортопедии), где производятся протезы. После осмотра предприятия он пообщался с военными, которые проходят в центре реабилитацию после ранения в зоне СВО. Речь зашла, в том числе, об их участии в спортивных соревнованиях. Один из бойцов рассказал, что после ранения стал заниматься тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом и при весе 86 килограммов он в жиме лежа поднимает 150 килограммов. "Я сомневаюсь, что Илья Муромец столько поднимал", - отметил Путин со смехом. "Здоровый был богатырь, но чтобы жал 150 – это вряд ли. Желаю успехов", - обратился он к военному.
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россия, владимир путин, илья муромец, общество
Россия, Владимир Путин, Илья Муромец, Общество
Путин сравнил бойца СВО с Ильей Муромцем
Путин сравнил бойца СВО, занимающегося тяжелой атлетикой, с Ильей Муромцем
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сравнил военнослужащего СВО, проходящего реабилитацию и занимающегося тяжелой атлетикой, с Ильей Муромцем: здоровый был богатырь, но вряд ли "жал" 150 килограммов.
Президент во вторник посетил АО "ЦИТО" (Центр инновационных технологий в ортопедии), где производятся протезы. После осмотра предприятия он пообщался с военными, которые проходят в центре реабилитацию после ранения в зоне СВО. Речь зашла, в том числе, об их участии в спортивных соревнованиях.
Один из бойцов рассказал, что после ранения стал заниматься тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом и при весе 86 килограммов он в жиме лежа поднимает 150 килограммов.
"Я сомневаюсь, что Илья Муромец
столько поднимал", - отметил Путин
со смехом.
"Здоровый был богатырь, но чтобы жал 150 – это вряд ли. Желаю успехов", - обратился он к военному.