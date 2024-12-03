https://ria.ru/20241203/putin-1987134801.html

Путин поблагодарил родителей бойцов СВО за воспитание детей

Путин поблагодарил родителей бойцов СВО за воспитание детей - РИА Новости, 03.12.2024

Путин поблагодарил родителей бойцов СВО за воспитание детей

Президент России Владимир Путин поблагодарил родителей военнослужащих СВО за воспитание детей, которые героически сражаются за интересы России. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:58

2024-12-03T16:58

2024-12-03T16:59

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил родителей военнослужащих СВО за воспитание детей, которые героически сражаются за интересы России. Путин пообщался с бойцами СВО в ходе посещения Центра инновационных технологий в ортопедии, где военнослужащие проходят реабилитацию после установки протезов. "Хочу вас поблагодарить за ваш выбор, ваших родителей поблагодарить… Им спасибо за то, что они вырастили таких ребят, как вы", - сказал Путин в ходе общения с бойцами СВО. Кроме того, Путин поблагодарил бойцов СВО, которые, как подчеркнул глава государства, защищают интересы России. "Не побоялись рискнуть своей жизнью и здоровьем, и пошли на войну, защищая интересы нашей родины, наших детей и будущих поколений", - добавил президент России.

https://ria.ru/20241203/putin-1987120429.html

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общество, россия, владимир путин