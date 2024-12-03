https://ria.ru/20241203/putin-1987134801.html
Путин поблагодарил родителей бойцов СВО за воспитание детей
Путин поблагодарил родителей бойцов СВО за воспитание детей - РИА Новости, 03.12.2024
Путин поблагодарил родителей бойцов СВО за воспитание детей
Президент России Владимир Путин поблагодарил родителей военнослужащих СВО за воспитание детей, которые героически сражаются за интересы России. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:58
2024-12-03T16:58
2024-12-03T16:59
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил родителей военнослужащих СВО за воспитание детей, которые героически сражаются за интересы России. Путин пообщался с бойцами СВО в ходе посещения Центра инновационных технологий в ортопедии, где военнослужащие проходят реабилитацию после установки протезов. "Хочу вас поблагодарить за ваш выбор, ваших родителей поблагодарить… Им спасибо за то, что они вырастили таких ребят, как вы", - сказал Путин в ходе общения с бойцами СВО. Кроме того, Путин поблагодарил бойцов СВО, которые, как подчеркнул глава государства, защищают интересы России. "Не побоялись рискнуть своей жизнью и здоровьем, и пошли на войну, защищая интересы нашей родины, наших детей и будущих поколений", - добавил президент России.
https://ria.ru/20241203/putin-1987120429.html
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил родителей бойцов СВО за воспитание детей
Путин поблагодарил родителей военных на СВО за воспитание героических бойцов
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил родителей военнослужащих СВО за воспитание детей, которые героически сражаются за интересы России.
Путин
пообщался с бойцами СВО в ходе посещения Центра инновационных технологий в ортопедии, где военнослужащие проходят реабилитацию после установки протезов.
"Хочу вас поблагодарить за ваш выбор, ваших родителей поблагодарить… Им спасибо за то, что они вырастили таких ребят, как вы", - сказал Путин в ходе общения с бойцами СВО.
Кроме того, Путин поблагодарил бойцов СВО, которые, как подчеркнул глава государства, защищают интересы России
.
"Не побоялись рискнуть своей жизнью и здоровьем, и пошли на войну, защищая интересы нашей родины, наших детей и будущих поколений", - добавил президент России.