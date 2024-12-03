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Путин поблагодарил родителей бойцов СВО за воспитание детей - РИА Новости, 03.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 03.12.2024 (обновлено: 16:59 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/putin-1987134801.html
Путин поблагодарил родителей бойцов СВО за воспитание детей
Путин поблагодарил родителей бойцов СВО за воспитание детей - РИА Новости, 03.12.2024
Путин поблагодарил родителей бойцов СВО за воспитание детей
Президент России Владимир Путин поблагодарил родителей военнослужащих СВО за воспитание детей, которые героически сражаются за интересы России. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:58
2024-12-03T16:59
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил родителей военнослужащих СВО за воспитание детей, которые героически сражаются за интересы России. Путин пообщался с бойцами СВО в ходе посещения Центра инновационных технологий в ортопедии, где военнослужащие проходят реабилитацию после установки протезов. "Хочу вас поблагодарить за ваш выбор, ваших родителей поблагодарить… Им спасибо за то, что они вырастили таких ребят, как вы", - сказал Путин в ходе общения с бойцами СВО. Кроме того, Путин поблагодарил бойцов СВО, которые, как подчеркнул глава государства, защищают интересы России. "Не побоялись рискнуть своей жизнью и здоровьем, и пошли на войну, защищая интересы нашей родины, наших детей и будущих поколений", - добавил президент России.
https://ria.ru/20241203/putin-1987120429.html
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общество, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил родителей бойцов СВО за воспитание детей

Путин поблагодарил родителей военных на СВО за воспитание героических бойцов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин посетил ЦИТО им. Приорова и НПЦ МСР им. Швецовой
Президент Владимир Путин посетил ЦИТО им. Приорова и НПЦ МСР им. Швецовой - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Владимир Путин посетил ЦИТО им. Приорова и НПЦ МСР им. Швецовой
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил родителей военнослужащих СВО за воспитание детей, которые героически сражаются за интересы России.
Путин пообщался с бойцами СВО в ходе посещения Центра инновационных технологий в ортопедии, где военнослужащие проходят реабилитацию после установки протезов.
"Хочу вас поблагодарить за ваш выбор, ваших родителей поблагодарить… Им спасибо за то, что они вырастили таких ребят, как вы", - сказал Путин в ходе общения с бойцами СВО.
Кроме того, Путин поблагодарил бойцов СВО, которые, как подчеркнул глава государства, защищают интересы России.
"Не побоялись рискнуть своей жизнью и здоровьем, и пошли на войну, защищая интересы нашей родины, наших детей и будущих поколений", - добавил президент России.
Путин в исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Приорова - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Путин пообщался с бойцами, проходящими реабилитацию после ранения
Вчера, 16:15
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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