https://ria.ru/20241203/putin-1987128384.html
Путин рассказал о первых участниках программы "Время героев"
Путин рассказал о первых участниках программы "Время героев" - РИА Новости, 03.12.2024
Путин рассказал о первых участниках программы "Время героев"
Президент России Владимир Путин рассказал, что у первых участников образовательной программы "Время героев" складывается все хорошо. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:44
2024-12-03T16:44
2024-12-03T17:19
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что у первых участников образовательной программы "Время героев" складывается все хорошо. При посещении Центра инновационных технологий в ортопедии проходящие реабилитацию участники СВО рассказали президенту, что хотели бы принять участие в программе. Президент в свою очередь рассказал, что это возможно, отметив, что для военнослужащих максимально простые условия для участия в конкурсе. Он рассказал, что лично просил максимально упростить процесс подачи документов, чтобы действующие военнослужащие тоже могли отправить заявку. "В первом потоке из 83 человек - ребята достойные, лауреаты Героя России, награждены орденами мужества... У них все складывается очень хорошо, программа продолжается", - сказал Путин и пожелал успехов. С момента регистрации на отбор во второй поток программы "Время героев" поступило свыше 10 тысяч заявок от участников и ветеранов СВО. Дополнительная регистрация на отбор во второй поток программы "Время героев" началась 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года. При оглашении послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20240614/putin-1953006467.html
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Путин об участниках президентской программы "Время героев"
Путин рассказал, что у первых участников образовательной программы "Время героев" складывается все хорошо.
При посещении Центра инновационных технологий в ортопедии проходящие реабилитацию участники СВО рассказали президенту, что хотели бы принять участие в программе.
Глава государства в свою очередь отметил, что это возможно, подчеркнув, что для военнослужащих максимально простые условия для участия в конкурсе.
2024-12-03T16:44
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о первых участниках программы "Время героев"
Путин рассказал, что у первых участников программы "Время героев" все хорошо
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что у первых участников образовательной программы "Время героев" складывается все хорошо.
При посещении Центра инновационных технологий в ортопедии проходящие реабилитацию участники СВО рассказали президенту, что хотели бы принять участие в программе. Президент в свою очередь рассказал, что это возможно, отметив, что для военнослужащих максимально простые условия для участия в конкурсе. Он рассказал, что лично просил максимально упростить процесс подачи документов, чтобы действующие военнослужащие тоже могли отправить заявку.
"В первом потоке из 83 человек - ребята достойные, лауреаты Героя России
, награждены орденами мужества... У них все складывается очень хорошо, программа продолжается", - сказал Путин
и пожелал успехов.
С момента регистрации на отбор во второй поток программы "Время героев" поступило свыше 10 тысяч заявок от участников и ветеранов СВО. Дополнительная регистрация на отбор во второй поток программы "Время героев" началась 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года.
При оглашении послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.