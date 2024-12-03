https://ria.ru/20241203/putin-1987120429.html
Путин пообщался с бойцами, проходящими реабилитацию после ранения
Путин пообщался с бойцами, проходящими реабилитацию после ранения - РИА Новости, 03.12.2024
Путин пообщался с бойцами, проходящими реабилитацию после ранения
Владимир Путин приехал в Центр инновационных технологий в ортопедии (АО "ЦИТО") и пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:15
2024-12-03T16:15
2024-12-03T20:19
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Владимир Путин приехал в Центр инновационных технологий в ортопедии (АО "ЦИТО") и пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения.Президент поблагодарил военнослужащих, которые защищают интересы России, а также их родителей."Хочу вас поблагодарить за ваш выбор, ваших родителей поблагодарить. <…> Им спасибо за то, что они вырастили таких ребят, как вы", — сказал глава государства.Он подчеркнул, что бойцы не побоялись рискнуть своей жизнью и здоровьем, чтобы защитить интересы Родины, детей и будущих поколений.Путин также сообщил, что в России появится отдельное направление для тех бойцов СВО, которые захотят получить образование."Мы в том числе и делаем все для того, чтобы — у кого есть такая амбиция, внутренняя потребность — это образование получить, навыки какие-то, создание специальных направлений. И будем помогать ребятам поступать в соответствующие учебные заведения. <...> Ребята, обязательно все это будем делать", — сказал российский лидер.Глава государства также осмотрел производство протезов и примерочные, где их подгоняют по размерам пациентов.Кроме того, президенту показали, как бойцов учат пользоваться новыми протезами.Предприятие выпускает индивидуальные средства реабилитации, в том числе высокотехнологичные протезы и ортопедические аппараты.При изготовлении используются комплектующие собственного производства, что позволяет обеспечить независимость от зарубежных поставок. АО "ЦИТО" активно занимается протезированием участников СВО. Как уточнили на предприятии, с мая 2022 года там уже изготовили более пяти тысяч протезов рук и ног.
https://ria.ru/20241203/svo-1987067698.html
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Путин в исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Приорова
Путин в исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Приорова
2024-12-03T16:15
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россия, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин пообщался с бойцами, проходящими реабилитацию после ранения
Путин пообщался с бойцами, проходящими реабилитацию после ранения в зоне СВО
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Владимир Путин приехал в Центр инновационных технологий в ортопедии (АО "ЦИТО") и пообщался с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения.
Президент поблагодарил военнослужащих, которые защищают интересы России
, а также их родителей.
"Хочу вас поблагодарить за ваш выбор, ваших родителей поблагодарить. <…> Им спасибо за то, что они вырастили таких ребят, как вы", — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что бойцы не побоялись рискнуть своей жизнью и здоровьем, чтобы защитить интересы Родины, детей и будущих поколений.
Путин
также сообщил, что в России появится отдельное направление для тех бойцов СВО, которые захотят получить образование.
"Мы в том числе и делаем все для того, чтобы — у кого есть такая амбиция, внутренняя потребность — это образование получить, навыки какие-то, создание специальных направлений. И будем помогать ребятам поступать в соответствующие учебные заведения. <...> Ребята, обязательно все это будем делать", — сказал российский лидер.
Глава государства также осмотрел производство протезов и примерочные, где их подгоняют по размерам пациентов.
Кроме того, президенту показали, как бойцов учат пользоваться новыми протезами.
Предприятие выпускает индивидуальные средства реабилитации, в том числе высокотехнологичные протезы и ортопедические аппараты.
При изготовлении используются комплектующие собственного производства, что позволяет обеспечить независимость от зарубежных поставок.
АО "ЦИТО" активно занимается протезированием участников СВО. Как уточнили на предприятии, с мая 2022 года там уже изготовили более пяти тысяч протезов рук и ног.