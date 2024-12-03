Рейтинг@Mail.ru
Все больше людей понимают суть истоков украинского конфликта, заявил Путин - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 03.12.2024 (обновлено: 14:45 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/putin-1987094441.html
Все больше людей понимают суть истоков украинского конфликта, заявил Путин
Все больше людей понимают суть истоков украинского конфликта, заявил Путин - РИА Новости, 03.12.2024
Все больше людей понимают суть истоков украинского конфликта, заявил Путин
Президент России Владимир Путин отметил важность того, что все больше людей в мире понимают, в чем подлинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:34
2024-12-03T14:45
украина
россия
белград (город)
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность того, что все больше людей в мире понимают, в чем подлинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными элитами.Текст приветствия патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма "Люди Христовы. Наше время" и гостям российской премьеры фильма опубликован на сайте Кремля."Знаю, что мировая премьера фильма, состоявшаяся в Белграде в сентябре нынешнего года, вызвала широкий общественный резонанс. Ведь никого не могут оставить равнодушным размышления о происходящем, которыми честно, от первого лица делятся граждане разных стран – Сербии и Италии, России и Украины – священники, поэты и писатели, педагоги и телеведущие, молодёжь. Важно, что всё больше людей в мире понимают, в чём подлинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными элитами", - говорится в телеграмме.
https://ria.ru/20241203/putin-1987093853.html
украина
россия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_eb66201de0641231c3b2e33a66595e74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, белград (город), владимир путин, безопасность
Украина, Россия, Белград (город), Владимир Путин, Безопасность
Все больше людей понимают суть истоков украинского конфликта, заявил Путин

Путин назвал важным то, что люди понимают суть истоков украинского конфликта

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность того, что все больше людей в мире понимают, в чем подлинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными элитами.
Текст приветствия патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма "Люди Христовы. Наше время" и гостям российской премьеры фильма опубликован на сайте Кремля.
"Знаю, что мировая премьера фильма, состоявшаяся в Белграде в сентябре нынешнего года, вызвала широкий общественный резонанс. Ведь никого не могут оставить равнодушным размышления о происходящем, которыми честно, от первого лица делятся граждане разных стран – Сербии и Италии, России и Украины – священники, поэты и писатели, педагоги и телеведущие, молодёжь. Важно, что всё больше людей в мире понимают, в чём подлинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными элитами", - говорится в телеграмме.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Путин назвал массовые нарушения прав и свобод на Украине трагедией
Вчера, 14:33
 
УкраинаРоссияБелград (город)Владимир ПутинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала