https://ria.ru/20241203/putin-1987094441.html
Все больше людей понимают суть истоков украинского конфликта, заявил Путин
Все больше людей понимают суть истоков украинского конфликта, заявил Путин - РИА Новости, 03.12.2024
Все больше людей понимают суть истоков украинского конфликта, заявил Путин
Президент России Владимир Путин отметил важность того, что все больше людей в мире понимают, в чем подлинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:34
2024-12-03T14:34
2024-12-03T14:45
украина
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белград (город)
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность того, что все больше людей в мире понимают, в чем подлинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными элитами.Текст приветствия патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма "Люди Христовы. Наше время" и гостям российской премьеры фильма опубликован на сайте Кремля."Знаю, что мировая премьера фильма, состоявшаяся в Белграде в сентябре нынешнего года, вызвала широкий общественный резонанс. Ведь никого не могут оставить равнодушным размышления о происходящем, которыми честно, от первого лица делятся граждане разных стран – Сербии и Италии, России и Украины – священники, поэты и писатели, педагоги и телеведущие, молодёжь. Важно, что всё больше людей в мире понимают, в чём подлинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными элитами", - говорится в телеграмме.
https://ria.ru/20241203/putin-1987093853.html
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украина, россия, белград (город), владимир путин, безопасность
Украина, Россия, Белград (город), Владимир Путин, Безопасность
Все больше людей понимают суть истоков украинского конфликта, заявил Путин
Путин назвал важным то, что люди понимают суть истоков украинского конфликта