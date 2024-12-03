https://ria.ru/20241203/putin-1987094441.html

Все больше людей понимают суть истоков украинского конфликта, заявил Путин

Все больше людей понимают суть истоков украинского конфликта, заявил Путин - РИА Новости, 03.12.2024

Все больше людей понимают суть истоков украинского конфликта, заявил Путин

Президент России Владимир Путин отметил важность того, что все больше людей в мире понимают, в чем подлинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T14:34

2024-12-03T14:34

2024-12-03T14:45

украина

россия

белград (город)

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность того, что все больше людей в мире понимают, в чем подлинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными элитами.Текст приветствия патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма "Люди Христовы. Наше время" и гостям российской премьеры фильма опубликован на сайте Кремля."Знаю, что мировая премьера фильма, состоявшаяся в Белграде в сентябре нынешнего года, вызвала широкий общественный резонанс. Ведь никого не могут оставить равнодушным размышления о происходящем, которыми честно, от первого лица делятся граждане разных стран – Сербии и Италии, России и Украины – священники, поэты и писатели, педагоги и телеведущие, молодёжь. Важно, что всё больше людей в мире понимают, в чём подлинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными элитами", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20241203/putin-1987093853.html

украина

россия

белград (город)

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украина, россия, белград (город), владимир путин, безопасность