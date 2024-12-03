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Путин назвал массовые нарушения прав и свобод на Украине трагедией - РИА Новости, 03.12.2024
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Религия
 
14:33 03.12.2024 (обновлено: 15:44 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/putin-1987093853.html
Путин назвал массовые нарушения прав и свобод на Украине трагедией
Путин назвал массовые нарушения прав и свобод на Украине трагедией - РИА Новости, 03.12.2024
Путин назвал массовые нарушения прав и свобод на Украине трагедией
Массовые нарушения религиозных свобод миллионов жителей Украины — это трагедия, говорится в послании Владимира Путина патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:33
2024-12-03T15:44
украина
владимир путин
религия
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Массовые нарушения религиозных свобод миллионов жителей Украины — это трагедия, говорится в послании Владимира Путина патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма "Люди Христовы. Наше время" и гостям российской премьеры картины."Созданный нашими сербскими друзьями, этот фильм является документальным свидетельством трагических событий, происходящих на Украине, связанных с массовыми нарушениями прав и религиозных свобод миллионов людей, настоящим надругательством над исторической памятью, гонениями на православную церковь со стороны киевского режима", — говорится в телеграмме, текст которой опубликовали на сайте Кремля.Российская премьера фильма Йована Марковича и Эмира Кустурицы "Люди Христовы. Наше время" состоится 3 декабря в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. О развязанной украинскими властями травле канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в фильме рассказывают православный писатель и публицист Ян Таксюр, освобожденный ранее из украинской тюрьмы, куда он был брошен по сфабрикованному политическому обвинению, православный миссионер и философ Руслан Калинчук, священнослужители Николай Могильный и Андрей Ткачев, а также представитель Русской миссии в Риме священник Алексей Максимов.Создатели фильма планируют создать международное объединение общественных, научных и духовных деятелей в поддержку гуманитарного развития в многополярном мире и провести его мультимедийный форум в январе-феврале 2025 года, сообщили РИА Новости организаторы российской премьеры.
https://ria.ru/20241203/putin-1987094441.html
https://ria.ru/20241203/putin-1987093014.html
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украина, владимир путин, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Украина, Владимир Путин, Религия, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Путин назвал массовые нарушения прав и свобод на Украине трагедией

Путин счел нарушения прав и религиозных свобод на Украине трагическими событиями

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Массовые нарушения религиозных свобод миллионов жителей Украины — это трагедия, говорится в послании Владимира Путина патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма "Люди Христовы. Наше время" и гостям российской премьеры картины.
"Созданный нашими сербскими друзьями, этот фильм является документальным свидетельством трагических событий, происходящих на Украине, связанных с массовыми нарушениями прав и религиозных свобод миллионов людей, настоящим надругательством над исторической памятью, гонениями на православную церковь со стороны киевского режима", — говорится в телеграмме, текст которой опубликовали на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Все больше людей понимают суть истоков украинского конфликта, заявил Путин
Вчера, 14:34
Российская премьера фильма Йована Марковича и Эмира Кустурицы "Люди Христовы. Наше время" состоится 3 декабря в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. О развязанной украинскими властями травле канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в фильме рассказывают православный писатель и публицист Ян Таксюр, освобожденный ранее из украинской тюрьмы, куда он был брошен по сфабрикованному политическому обвинению, православный миссионер и философ Руслан Калинчук, священнослужители Николай Могильный и Андрей Ткачев, а также представитель Русской миссии в Риме священник Алексей Максимов.
Создатели фильма планируют создать международное объединение общественных, научных и духовных деятелей в поддержку гуманитарного развития в многополярном мире и провести его мультимедийный форум в январе-феврале 2025 года, сообщили РИА Новости организаторы российской премьеры.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Преступлениям неонацистов нет оправдания, заявил Путин
Вчера, 14:30
 
РелигияУкраинаВладимир ПутинРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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