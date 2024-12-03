Путин назвал массовые нарушения прав и свобод на Украине трагедией
Путин счел нарушения прав и религиозных свобод на Украине трагическими событиями
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Массовые нарушения религиозных свобод миллионов жителей Украины — это трагедия, говорится в послании Владимира Путина патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма "Люди Христовы. Наше время" и гостям российской премьеры картины.
"Созданный нашими сербскими друзьями, этот фильм является документальным свидетельством трагических событий, происходящих на Украине, связанных с массовыми нарушениями прав и религиозных свобод миллионов людей, настоящим надругательством над исторической памятью, гонениями на православную церковь со стороны киевского режима", — говорится в телеграмме, текст которой опубликовали на сайте Кремля.
Российская премьера фильма Йована Марковича и Эмира Кустурицы "Люди Христовы. Наше время" состоится 3 декабря в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. О развязанной украинскими властями травле канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в фильме рассказывают православный писатель и публицист Ян Таксюр, освобожденный ранее из украинской тюрьмы, куда он был брошен по сфабрикованному политическому обвинению, православный миссионер и философ Руслан Калинчук, священнослужители Николай Могильный и Андрей Ткачев, а также представитель Русской миссии в Риме священник Алексей Максимов.
Создатели фильма планируют создать международное объединение общественных, научных и духовных деятелей в поддержку гуманитарного развития в многополярном мире и провести его мультимедийный форум в январе-феврале 2025 года, сообщили РИА Новости организаторы российской премьеры.