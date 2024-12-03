https://ria.ru/20241203/putin-1987093014.html

Преступлениям неонацистов нет оправдания, заявил Путин

Преступлениям неонацистов нет оправдания, заявил Путин - РИА Новости, 03.12.2024

Преступлениям неонацистов нет оправдания, заявил Путин

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что нет и никогда не будет оправдания преступлениям против мирных граждан, терактам и карательным акциям, которые... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T14:30

2024-12-03T14:30

2024-12-03T14:43

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что нет и никогда не будет оправдания преступлениям против мирных граждан, терактам и карательным акциям, которые организуют неонацисты.Текст приветствия патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма "Люди Христовы. Наше время" и гостям российской премьеры фильма опубликован на сайте Кремля."Что нет и никогда не будет оправдания преступлениям против мирных граждан, этническим, религиозным чисткам, терактам и карательным акциям, которые организуют неонацисты. Очень важно, что кадры фильма дают нам надежду, вселяют уверенность в том, что, сохраняя солидарность, традиционные духовные и нравственные ценности, завещанные нам предками, мы сможем достойно ответить на любые вызовы", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20241203/putin-1987093853.html

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владимир путин, россия, безопасность