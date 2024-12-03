Рейтинг@Mail.ru
Преступлениям неонацистов нет оправдания, заявил Путин - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 03.12.2024 (обновлено: 14:43 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/putin-1987093014.html
Преступлениям неонацистов нет оправдания, заявил Путин
Преступлениям неонацистов нет оправдания, заявил Путин - РИА Новости, 03.12.2024
Преступлениям неонацистов нет оправдания, заявил Путин
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что нет и никогда не будет оправдания преступлениям против мирных граждан, терактам и карательным акциям, которые... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:30
2024-12-03T14:43
владимир путин
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_0:72:3146:1842_1920x0_80_0_0_94a2f106c4512b2b6b93708fb653e0ac.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что нет и никогда не будет оправдания преступлениям против мирных граждан, терактам и карательным акциям, которые организуют неонацисты.Текст приветствия патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма "Люди Христовы. Наше время" и гостям российской премьеры фильма опубликован на сайте Кремля."Что нет и никогда не будет оправдания преступлениям против мирных граждан, этническим, религиозным чисткам, терактам и карательным акциям, которые организуют неонацисты. Очень важно, что кадры фильма дают нам надежду, вселяют уверенность в том, что, сохраняя солидарность, традиционные духовные и нравственные ценности, завещанные нам предками, мы сможем достойно ответить на любые вызовы", - говорится в телеграмме.
https://ria.ru/20241203/putin-1987093853.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_12a6e102b3e7d47765909f2ab58a8377.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Преступлениям неонацистов нет оправдания, заявил Путин

Путин заявил, что терактам и карательным акциям неонацистов нет оправдания

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что нет и никогда не будет оправдания преступлениям против мирных граждан, терактам и карательным акциям, которые организуют неонацисты.
Текст приветствия патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, создателям фильма "Люди Христовы. Наше время" и гостям российской премьеры фильма опубликован на сайте Кремля.
"Что нет и никогда не будет оправдания преступлениям против мирных граждан, этническим, религиозным чисткам, терактам и карательным акциям, которые организуют неонацисты. Очень важно, что кадры фильма дают нам надежду, вселяют уверенность в том, что, сохраняя солидарность, традиционные духовные и нравственные ценности, завещанные нам предками, мы сможем достойно ответить на любые вызовы", - говорится в телеграмме.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Путин назвал массовые нарушения прав и свобод на Украине трагедией
Вчера, 14:33
 
Владимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала