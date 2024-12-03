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Путин посетит учреждения протезирования и реабилитации инвалидов - РИА Новости, 03.12.2024
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12:44 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/putin-1987073440.html
Путин посетит учреждения протезирования и реабилитации инвалидов
Путин посетит учреждения протезирования и реабилитации инвалидов - РИА Новости, 03.12.2024
Путин посетит учреждения протезирования и реабилитации инвалидов
Президент России Владимир Путин в Международный день инвалидов посетит учреждения протезирования и реабилитации инвалидов, в том числе участников СВО, сообщил... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:44
2024-12-03T12:44
общество
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Международный день инвалидов посетит учреждения протезирования и реабилитации инвалидов, в том числе участников СВО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня по случаю Международного дня инвалидов президент посетит сегодня некоторые учреждения, связанные с протезированием, связанные с реабилитацией инвалидов. Это и просто инвалиды, и инвалиды СВО. Путин пообщается с теми, кто получил увечья, и занимается протезированием в ходе СВО, поэтому, конечно, сегодня большую часть рабочего дня Путин уделит вопросам обеспечения всем необходимым инвалидов", - сказал Песков журналистам.
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общество, россия, владимир путин, дмитрий песков
Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин посетит учреждения протезирования и реабилитации инвалидов

Песков: Путин в День инвалидов посетит учреждения протезирования и реабилитации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Международный день инвалидов посетит учреждения протезирования и реабилитации инвалидов, в том числе участников СВО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня по случаю Международного дня инвалидов президент посетит сегодня некоторые учреждения, связанные с протезированием, связанные с реабилитацией инвалидов. Это и просто инвалиды, и инвалиды СВО. Путин пообщается с теми, кто получил увечья, и занимается протезированием в ходе СВО, поэтому, конечно, сегодня большую часть рабочего дня Путин уделит вопросам обеспечения всем необходимым инвалидов", - сказал Песков журналистам.
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