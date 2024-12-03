https://ria.ru/20241203/putin-1987073440.html

Путин посетит учреждения протезирования и реабилитации инвалидов

Путин посетит учреждения протезирования и реабилитации инвалидов - РИА Новости, 03.12.2024

Путин посетит учреждения протезирования и реабилитации инвалидов

Президент России Владимир Путин в Международный день инвалидов посетит учреждения протезирования и реабилитации инвалидов, в том числе участников СВО, сообщил... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:44

2024-12-03T12:44

2024-12-03T12:44

общество

россия

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915751067_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_a6586f400a48a21383df856762306438.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Международный день инвалидов посетит учреждения протезирования и реабилитации инвалидов, в том числе участников СВО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня по случаю Международного дня инвалидов президент посетит сегодня некоторые учреждения, связанные с протезированием, связанные с реабилитацией инвалидов. Это и просто инвалиды, и инвалиды СВО. Путин пообщается с теми, кто получил увечья, и занимается протезированием в ходе СВО, поэтому, конечно, сегодня большую часть рабочего дня Путин уделит вопросам обеспечения всем необходимым инвалидов", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241114/vyplaty-1983805837.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, дмитрий песков