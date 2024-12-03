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В Кремле рассказали о контактах Путина с Медведевым и Кудриным - РИА Новости, 03.12.2024
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12:39 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/putin-1987071377.html
В Кремле рассказали о контактах Путина с Медведевым и Кудриным
В Кремле рассказали о контактах Путина с Медведевым и Кудриным - РИА Новости, 03.12.2024
В Кремле рассказали о контактах Путина с Медведевым и Кудриным
Президент России Владимир Путин достаточно часто встречается с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и советником по корпоративному развитию "Яндекса"... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:39
2024-12-03T12:39
политика
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин достаточно часто встречается с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и советником по корпоративному развитию "Яндекса" Алексеем Кудриным, это рабочие контакты, о которых Кремль не сообщает, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В понедельник на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых Путин сообщил, что 3 декабря встретится с Кудриным, а также рассказал, что ожидается его встреча с зампредом Совбеза с Медведевым. "Такие контакты происходят достаточно часто, это рабочая ситуация. И когда мы вам говорим, что другие контакты носят непубличный характер, как раз это такой случай. Абсолютно рабочие контакты, мы о них, как правило, не сообщаем", - ответил Песков журналистам на вопрос, как часто Путин общается с Кудриным, и что обсуждал с Медведевым.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий медведев, алексей кудрин, яндекс
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Алексей Кудрин, Яндекс
В Кремле рассказали о контактах Путина с Медведевым и Кудриным

Песков: Путин часто встречается с Медведевым и Кудриным, это рабочие контакты

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин достаточно часто встречается с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и советником по корпоративному развитию "Яндекса" Алексеем Кудриным, это рабочие контакты, о которых Кремль не сообщает, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В понедельник на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых Путин сообщил, что 3 декабря встретится с Кудриным, а также рассказал, что ожидается его встреча с зампредом Совбеза с Медведевым.
"Такие контакты происходят достаточно часто, это рабочая ситуация. И когда мы вам говорим, что другие контакты носят непубличный характер, как раз это такой случай. Абсолютно рабочие контакты, мы о них, как правило, не сообщаем", - ответил Песков журналистам на вопрос, как часто Путин общается с Кудриным, и что обсуждал с Медведевым.
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