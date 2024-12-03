https://ria.ru/20241203/putin-1987071377.html

В Кремле рассказали о контактах Путина с Медведевым и Кудриным

В Кремле рассказали о контактах Путина с Медведевым и Кудриным - РИА Новости, 03.12.2024

В Кремле рассказали о контактах Путина с Медведевым и Кудриным

Президент России Владимир Путин достаточно часто встречается с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и советником по корпоративному развитию "Яндекса"... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:39

2024-12-03T12:39

2024-12-03T12:39

политика

россия

владимир путин

дмитрий медведев

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин достаточно часто встречается с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и советником по корпоративному развитию "Яндекса" Алексеем Кудриным, это рабочие контакты, о которых Кремль не сообщает, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В понедельник на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых Путин сообщил, что 3 декабря встретится с Кудриным, а также рассказал, что ожидается его встреча с зампредом Совбеза с Медведевым. "Такие контакты происходят достаточно часто, это рабочая ситуация. И когда мы вам говорим, что другие контакты носят непубличный характер, как раз это такой случай. Абсолютно рабочие контакты, мы о них, как правило, не сообщаем", - ответил Песков журналистам на вопрос, как часто Путин общается с Кудриным, и что обсуждал с Медведевым.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, дмитрий медведев, алексей кудрин, яндекс