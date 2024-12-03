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Песков ответил на вопрос о продолжении контактов Путина с Шольцем - РИА Новости, 03.12.2024
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12:19 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/putin-1987065675.html
Песков ответил на вопрос о продолжении контактов Путина с Шольцем
Песков ответил на вопрос о продолжении контактов Путина с Шольцем - РИА Новости, 03.12.2024
Песков ответил на вопрос о продолжении контактов Путина с Шольцем
Президент России Владимир Путин не раз говорил, что остается открыт для диалога для достижения целей РФ, ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:19
2024-12-03T12:19
политика
россия
германия
украина
владимир путин
дмитрий песков
олаф шольц
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что остается открыт для диалога для достижения целей РФ, ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос о продолжении контактов с канцлером Германии Олафом Шольцем. Ранее Шольц в своем аккаунте в соцсети X опубликовал послание Путину, в котором указал, что поддержка Украины не ослабнет. "Всегда есть смысл продолжать контакты и возобновлять их. Президент неоднократно говорил о том, что он остается открытым для диалога во время достижения наших целей", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, есть ли смысл после таких заявлений Путину и его помощникам продолжать контакты с Шольцем.
https://ria.ru/20241202/sholts-1986825723.html
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политика, россия, германия, украина, владимир путин, дмитрий песков, олаф шольц
Политика, Россия, Германия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Олаф Шольц
Песков ответил на вопрос о продолжении контактов Путина с Шольцем

Песков заявил, что Путин остается открытым для диалога с Шольцем

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что остается открыт для диалога для достижения целей РФ, ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос о продолжении контактов с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Ранее Шольц в своем аккаунте в соцсети X опубликовал послание Путину, в котором указал, что поддержка Украины не ослабнет.
"Всегда есть смысл продолжать контакты и возобновлять их. Президент неоднократно говорил о том, что он остается открытым для диалога во время достижения наших целей", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, есть ли смысл после таких заявлений Путину и его помощникам продолжать контакты с Шольцем.
Федеральный канцлер Олаф Шольц во время прибытия в Киев, 2 декабря 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Германии раскрыли тайную причину визита Шольца в Киев
2 декабря, 11:40
 
ПолитикаРоссияГерманияУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковОлаф Шольц
 
 
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