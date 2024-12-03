https://ria.ru/20241203/putin-1987065675.html
Песков ответил на вопрос о продолжении контактов Путина с Шольцем
Песков ответил на вопрос о продолжении контактов Путина с Шольцем - РИА Новости, 03.12.2024
Песков ответил на вопрос о продолжении контактов Путина с Шольцем
Президент России Владимир Путин не раз говорил, что остается открыт для диалога для достижения целей РФ, ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:19
2024-12-03T12:19
2024-12-03T12:19
политика
россия
германия
украина
владимир путин
дмитрий песков
олаф шольц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438885_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_8f1ce46467740bb09a929004a65bc688.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что остается открыт для диалога для достижения целей РФ, ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос о продолжении контактов с канцлером Германии Олафом Шольцем. Ранее Шольц в своем аккаунте в соцсети X опубликовал послание Путину, в котором указал, что поддержка Украины не ослабнет. "Всегда есть смысл продолжать контакты и возобновлять их. Президент неоднократно говорил о том, что он остается открытым для диалога во время достижения наших целей", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, есть ли смысл после таких заявлений Путину и его помощникам продолжать контакты с Шольцем.
https://ria.ru/20241202/sholts-1986825723.html
россия
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438885_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_e00abcf6ad13ba620ae8288e48d14274.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, германия, украина, владимир путин, дмитрий песков, олаф шольц
Политика, Россия, Германия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Олаф Шольц
Песков ответил на вопрос о продолжении контактов Путина с Шольцем
Песков заявил, что Путин остается открытым для диалога с Шольцем