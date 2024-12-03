https://ria.ru/20241203/putin-1987065675.html

Песков ответил на вопрос о продолжении контактов Путина с Шольцем

Песков ответил на вопрос о продолжении контактов Путина с Шольцем - РИА Новости, 03.12.2024

Песков ответил на вопрос о продолжении контактов Путина с Шольцем

Президент России Владимир Путин не раз говорил, что остается открыт для диалога для достижения целей РФ, ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:19

2024-12-03T12:19

2024-12-03T12:19

политика

россия

германия

украина

владимир путин

дмитрий песков

олаф шольц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438885_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_8f1ce46467740bb09a929004a65bc688.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что остается открыт для диалога для достижения целей РФ, ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос о продолжении контактов с канцлером Германии Олафом Шольцем. Ранее Шольц в своем аккаунте в соцсети X опубликовал послание Путину, в котором указал, что поддержка Украины не ослабнет. "Всегда есть смысл продолжать контакты и возобновлять их. Президент неоднократно говорил о том, что он остается открытым для диалога во время достижения наших целей", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, есть ли смысл после таких заявлений Путину и его помощникам продолжать контакты с Шольцем.

https://ria.ru/20241202/sholts-1986825723.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, германия, украина, владимир путин, дмитрий песков, олаф шольц