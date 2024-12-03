https://ria.ru/20241203/putin-1987060590.html

"Сомнительный пассаж". В Госдуме оценили послание Шольца Путину

"Сомнительный пассаж". В Госдуме оценили послание Шольца Путину - РИА Новости, 03.12.2024

"Сомнительный пассаж". В Госдуме оценили послание Шольца Путину

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал послание канцлера Германии Олафа Шольца президенту России сомнительным РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:05

2024-12-03T12:05

2024-12-03T12:05

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киев

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дмитрий белик

олаф шольц

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал послание канцлера Германии Олафа Шольца президенту России сомнительным пассажем, лишенным смысловой нагрузки. Ранее Шольц в своем аккаунте в соцсети X опубликовал послание президенту России Владимиру Путину, в котором указал, что поддержка Украины не ослабнет. "На волне визита в Киев Шольц собрался с силами и выдал в соцсети сомнительный пассаж, лишенный смысловой нагрузки. Почему в соцсети? Видимо, на другой формат у немецкого канцлера не хватило смелости", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, в целом это демонстративное заявление не несет ничего нового, потому что поставки вооружения не изменят ситуацию на фронте. "Немецкие Leopard будут и дальше гореть на чужой для них земле, а немцы будут и дальше страдать от сложностей внутри страны и называть Шольца худшим канцлером в истории Германии", - подчеркнул депутат. По его словам, вместо того, чтобы разгребать ворох внутренних проблем Германии - от экономического кризиса и инфляции до безработицы и падения уровня жизни в целом, - Шольц предпочитает поддерживать нелегитимный режим Владимира Зеленского и направлять средства Киеву. "Жители Германии ожидаемо недовольны предоставлением помощи Украине и опасаются столкновения с Россией. Но Шольц предпочитает их не слышать, его же показательная твердость в поддержке Киева рискует разбиться о гиперзвуковые аргументы со стороны нашей страны", - сказал депутат.

https://ria.ru/20241202/poslanie-1986976052.html

https://ria.ru/20241202/kreml-1986975180.html

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в мире, германия, киев, украина, дмитрий белик, олаф шольц, владимир путин