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Путин рекомендовал регионам расширить льготы для спортивных инвесторов
Путин рекомендовал регионам расширить льготы для спортивных инвесторов - РИА Новости, 03.12.2024
Путин рекомендовал регионам расширить льготы для спортивных инвесторов
Президент России Владимир Путин рекомендовал регионам принять меры по расширению налоговых льгот для собственников спортивных сооружений и инвесторов в них. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T11:26
2024-12-03T11:26
2024-12-03T11:26
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал регионам принять меры по расширению налоговых льгот для собственников спортивных сооружений и инвесторов в них. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ... при участии органов местного самоуправления принять меры, направленные... на расширение практики установления налоговых льгот по налогу на имущество организаций и земельному налогу для собственников спортивных сооружений, а также предоставления инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций инвесторам, осуществляющим капитальные вложения в создание спортивных сооружений", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая 2025 года, далее – один раз в год; ответственные - высшие должностные лица субъектов РФ.
https://rsport.ria.ru/20241126/peskov-1985758126.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рекомендовал регионам расширить льготы для спортивных инвесторов
Путин поручил регионам расширить льготы для собственников спортивных сооружений